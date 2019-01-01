موعد مباراة الأردن ضد أستراليا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأردن القادمة ضد أستراليا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي سيستضيفها استاد الملك عبد الله الثاني

أبانوب صفوت

يفتح استاد الملك عبد الله الثاني أبوابه لاستضافة مباراة الأردن ضد أستراليا يوم 14 نوفمبر 2019 ميلاديا، الموافق 11 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022.

لعب المنتخب الأردني ثلاث مباريات حتى الآن ونجح في تحقيق الفوز على كل من نبيال بثلاثية نظيفة وعلى تايبيه الصينية بهدفين لهدف، وكان قد تعادل سلبياً في الجولة الافتتاحية ضد الكويت، ليتواجد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

على الجانب الآخر حقق المنتخب الأسترالي العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في كل اللقاءات التي لعبها حتى الآن ضد تايبيه الصينية بسباعية، وعقب التفوق على الكويت بثلاثية نظيفة وقهر نيبال بنتيجة عريضة وهي خمسة أهداف مقابل لا شئ، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، لذا ستكون المباراة بينهما فرصة لإحداهما لانتزاع الصدارة.

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موعد مباراة الأردن وأستراليا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأردن - أستراليا استاد الملك عبد الله الثاني الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

19:00 السعودية، 18:00 مصر Jordan Sport

الغيابات والتشكيل المتوقع للأردن

من المتوقع أن يستمر البلجيكي بروكيلمانس بنفس التشكيل الذي أعتادنا عليه، وبطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من:

التشكيل | 4-2-3-1

عامر شفيع

سالم العجالين - طارق خطاب - أنس بني ياسين - فراس شلباية

خليل بني عطية - بهاء عبد الرحمن

ياسين البخيت - سعيد مرجان - موسى التعمري

يوسف الرواشدة

الغيابات والتشكيل المتوقع لأستراليا

من المتوقع أن يلعب المنتخب الأسترالي المباراة المقبلة ضد أستراليا بالقوة الضاربة والتي حقق بها عدة انتصارات عريضة وهي طريقة (4-3-3 ) وتضم كلٌا من:

التشكيل | 4-3-3

ماثيو ريان

براد سميث - ميلوس ديجينيك - هاري سوتار - ريان جرانت