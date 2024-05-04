موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الأخدود ضمن مباريات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2023-2024.
يدخل النصر المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الوصافة خلف الهلال مع استحالة تحقيق اللقب.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الوحدة والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
المباراة التالية
ما موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 9 مايو 2024 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.
هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الأخدود - النصر
|الخميس 9 مايو 2024
21:00 السعودية ومصر
|SSC
|مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
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