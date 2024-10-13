تعرف على موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب اسكتلندا، نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول بالعلامة الكاملة، ويطمحون لمواصلة الانتصارات أمام اسكتلندا، متذيلة الترتيب دون أي نقطة

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب هامبدن بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب اسكتلندا - البرتغال الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN SPORTS HD هامبدن بارك

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025