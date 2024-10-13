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دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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هامبدن بارك
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
بلال محمد

موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

إسكتلندا v البرتغالالبرتغالدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أإسكتلندا

تعرف على موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب اسكتلندا، نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول بالعلامة الكاملة، ويطمحون لمواصلة الانتصارات أمام اسكتلندا، متذيلة الترتيب دون أي نقطة

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب هامبدن بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
اسكتلندا - البرتغالالثلاثاء 15 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN SPORTS HD هامبدن بارك

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعنونو مينديش - روبن دياش - فيجا - ديوجو دالوت
خط الوسط برناردو سيلفا - روبين نيفيش- برونو فيرنانديش
خط الهجومديجو جوتا - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو
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