موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب سان سيرو، قمة كبيرة ومنتظرة من عشاق الكرة الإيطالية، بين إنتر ويوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

يوفنتوس يدخل اللقاء وهو يعيش مرحلة من النتائج الجيدة وتحقيق الفوز في آخر مباراتين له بالدوري الإيطالي، كما حقق لقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي يوم 20 يناير.

أندريا بيرلو، المدير الفني للسيدة العجوز، يطمح لتحقيق ثاني ألقابه في مسيرته الرياضية، لتقديم أوراق اعتماده أكثر لجمهور فريقه وكسب ثقتهم ومنح الفريق دفعة معنوية للمنافسة على بقية البطولات هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يريد معسكر المدرب أنطونيو كونتي الفوز لمواصلة المنافسة على البطولة، بعد إقصاء الجار ميلان في ربع النهائي، وتحقيق اللقب في محاولة من الفريق لمصالحة جماهيره بعد الخروج الأوروبي.

قرار اتخذ قبل الرهان عليه .. لماذا سيصبر يوفنتوس على بيرلو؟

وفي التقرير التالي من موقع سنستعرض معًا موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في كأس إيطاليا وكيفية متابعتها.

موعد القمة الإيطالية بين إنتر ويوفنتوس يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، على ملعب سان سيرو في نصف نهائي البطولة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

لا توجد قناة في الشرق الأوسط تمتلك حقوق بث مباريات كأس إيطاليا، ولكن لا مشكلة يمكنك متابعة المباراة عبر موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر التي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

شكرينيار – باستوني – دي فراي

دارميان – باريلا – فيدال – جاليارديني – بريزيتش

لاوتارو مارتينيز – أليكسس سانشيز

التشكيل| 4-4-2

بوفون

كوادرادو – دي ليخت – بونوتشي – دانيلو

بيرنارديسكي – أدريان رابيو – رامزي – أليكس ساندرو

موراتا - رونالدو

No rest for the Bianconeri 😤🏃‍♂️



🔜 #InterJuve in the #CoppaItalia 💪🏆#ForzaJuve