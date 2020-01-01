موعد مباراة إنتر ضد روما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إنتر ضد روما ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي على الملعب الأولمبي، التشكيل المتوقع، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية قمم من قمم الدوري الإيطالي، عندما يحلّ إنتر ضيفًا ثقيلًا على روما ضمن منافسات الجولة 34 من جنة كرة القدم.

وتمثل المباراة أهمية خاصة للنيراتزوري في إطار سعيهم للضغط على المتصدر يوفنتوس خصوصًا وأن الأخير يلتقي مع لاتسيو في قمة كبيرة يوم الإثنين وحال خسارتها وفوز كتيبة كونتي على روما سيصير الفارق بينهما 3 نقاط فقط.

في الوقت نفسه فإن النادي العاصمي يسعى لضمان مركزه الخامس والابتعاد عن نابولي وميلان المنافسين المباشرين على المقعد المؤهل للدوري الأوروبي، بينما لا يمتلك أي حظوظ في الوصول إلى المربع الذهبي.

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في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة إنتر ضد روما والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة إنتر ضد روما؟

ستقام مباراة إنتر ضد روما مساء الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الموافق 28 ذو الحجة 1441 على الملعب الأولمبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد روما؟

ستُذاع مباراة إنتر ضد روما على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الرابعة beIN Sports HD 4.

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة روما - إنتر الملعب الأولمبي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

ما هو التشكيل المتوقع لإنتر؟

لا يُعاني إنتر من أي إصابات في الفترة الراهنة بعد عودة روميلو لوكاكو من الإصابة، لتكون جميع الخيارات متاحة أمام روما.

ومن المتوقع أن يعتمد أنطونيو كونتي على تشكيلته المعتادة، حيث هاندانوفيتش في حراسة المرمى وأمامه أشلي يونج وشكرينار وفي الأمام الثلاثي أليكسس سانشيز ولوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

التشكيل | 3-4-3

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينار - ستيفان دي فراي - دييجو جودين

أشلي يونج - كريستيان إريكسن - مارسيلو بروزوفيتش - أنطونيو كاندريفا

أليكسس سانشيز - روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

ما هو التشكيل المتوقع لروما؟

أيضًا لا يعاني روما من أي إصابات وستكون جميع الخيارات متاحة أمام إنتر.

🧮 Dai 105 gol di Edin Dzeko in giallorosso alla serie di 23 vittorie contro squadre neopromosse #RomaVerona #ASRoma — AS (@OfficialASRoma) July 16, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد باولو فونسيكا على تشكيلته المعتادة، حيث لوبيز في حراسة المرمى ومانشيني في قلب الدفاع وفي منتصف الملعب فيريتو ويقود الهجوم إيدين دجيكو.

التشكيل | 3-4-3

باو لوبيز

أليكسندر كولاروف - روجر إبانيز - جيانلوكا مانشيني

ليوناردو سبينازولا - أمادو دياوارا - جوردان فيريتو - برونو بيريز

هنريك مختاريان - إيدين دجيكو - لورينزو بيليرجيني