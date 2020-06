موعد مباراة إنتر ضد بارما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل إنتر ضيفًا ثقيلًا على بارما مساء الأحد الموافق 28 يونيو 2020، الموافق 7 ذو القعدة 1441 هجريًا، على ملعب إنيو تارديني، في المباراة التي تُقام ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

النيراتزوري لا يعيش أفضل أحواله، حيث خسر فرصة المنافسة على لقب الكالتشيو بعد التعادل المفاجئ مع ساسوولو بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الماضية، مباراة بارما ستكون فرصة للعودة إلى الطريق الصحيح مجددًا.

بينما أصحاب الأرض يقدمون موسمًا مميزًا للغاية باحتلالهم المركز السابع برصيد 39 نقطة، وهم في حالة انتشاء بعد الفوز على جنوى برباعية لهدف في الجولة الماضية.

إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة وبتعادله في المباراة الأخيرة ارتفع الفارق بينه وبين المتصدر يوفنتوس ليصبح 8 نقاط مع تبقي 10 جولات فقط على نهاية الموسم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إنتر ضد بارما والقنوات الناقلة..

ستقام مباراة إنتر ضد بارما مساء الأحد الموافق 28 يونيو 2020، الموافق 7 ذو القعدة 1441 على ملعب إنيو تارديني.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس أنها ولأسباب قانونية لن تتمكن من إذاعة ما تبقى من مباريات الدوري الإيطالي، وبالتالي فإن المباراة غير منقولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قمر نايل سات أو عرب سات.

لذلك فالوسيلة الوحيدة لمشاهدة المباراة ستكون عبر الإنترنت أو من خلال البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع جول قبل المباراة بنصف ساعة.

سيغيب عن إنتر المدافع شكرينيار للإيقاف إلى جانب ستيفانو سينسي وماتيا فيتشينو للإصابة، عدا ذلك فالخيارات جميعها متاحة أمام بارما.

ومن المتوقع أن يعتمد أنطونيو كونتي على طريقته المعتادة، حيث الحارس سمير هاندانوفيتش ومن أمامه ثلاثي بقيادة جودين ومنتصف ملعب بقيادة الثنائي باريلا وبورخا فاليرو وفي الأمام ثنائية لاوتارو مارتينيز ولوكاكو.

التشكيل المتوقع | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

دييجو جودين - ستيفان دي فراي - أليساندرو باستوني

أشلي يونج - باريلا - بورخا فاليرو - كريستيان إريكسن - كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

يغيب عن بارما ألبيرتو كراسي وروبيرتو إنجليسي للإصابات، عدا ذلك فالجميع جاهزون لمباراة إنتر.

