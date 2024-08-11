موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

بعد تحقيق لقب الدوري المصري 2023-2024، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إنبي ضمن مباريات الجولة الـ 33 من المسابقة.

المارد الأحمر حسم اللقب، الفوز على سموحة بهدف نظيف، وسيعمل على مواصلة انتصاراته للاحتفال باللقب، وسط راحة من الجهاز الفني لعدد كبير من اللاعبين بسبب الإرهاق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة إنبي والأهلي في الجولة 33 الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 على ملعب المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، وستجد مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.