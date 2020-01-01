موعد مباراة إسبانيا القادمة ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية

تعرف على موعد مباراة إسبانيا المقبلة أمام أوكرانيا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والمقرر إقامتها في مدريد.

يستقبل منتخب إسبانيا نظيره أوكرانيا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

كتيبة لويس إنريكي تمكنت من خطف نقطة صعبة من ألمانيا بالتعادل بهدف أحرزه جايا في اللحظات الأخيرة، ليتقاسم الكبيران وصافة ترتيب المجموعة.

بينما استطاع منتخب أوكرانيا الذي يقوده الأسطورة أندريا تشيفتشينكو أن يفوز على ضيفه منتخب سويسرا بهدفين لهدف ليقتنص بذلك صدارة المجموعة بدون منازع.

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المباراة ستقام على ملعب دي ستيفانو الذي احتضن مباريات ريال مدريد بعد الكورونا لوجود أعمال إصلاحات في ملعب سانتياجو برنابيو، وبالطبع لن يتواجد حضور جماهيري.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إسبانيا ضد أوكرانيا والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري أمم أوروبا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

ما هو موعد مباراة إسبانيا ضد أوكرانيا؟

تقام مباراة إسبانيا أمام أوكرانيا مساء الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، الموافق 18 محرم 1442 هجريًا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوكرانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة إسبانيا وأوكرانيا.