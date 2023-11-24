موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام أجمك في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أجمك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

الاتحاد افتتح مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان، ثم فاز على القوة الجوية بهدف دون رد، وخسر في مباراة الجولة الرابعة، ويطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام أجمك لضمان الوصول إلى الدور القادم.

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أما أجمك فيتذيل ترتيب المجموعة، دون أي نقاط، وسيطمح لمحاولة الخروج بصورة جيدة على أرضه ووسط جماهيره أمام العميد، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة أجمك والاتحاد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة أجمك والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة أجمك والاتحاد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 27 نوفمبر 2023، على ملعب ميتالورج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أجمك والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.