تعرف على موعد أبها ونيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة...

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية لقاء أبها ونيوم ضمن الجولة الأولى من دوري يلو السعودي 2024-2025.

وتتجه أنظار متابعي الكرة السعودية على فريق نيوم الجديد الذي من المتوقع له أن يقدم أداءً جيداً هذا العام، ويرشح الكثير تأهله لدوري روشن في السنوات القادمة.

على الجانب الأخر قدم أبها موسم للنسيان العام الماضي، حيث هبط مع الهابطين من الدوري السعودي لدوري يلو بعدما أحتل المركز الـ16 برصيد 32 نقطة فقط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أبها ونيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة أبها ونيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة أبها ونيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025، هو الأربعاء 21 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة أبها ونيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة أبها ونيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025 عبر قناة السعودية الرياضية 1.

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