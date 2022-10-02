موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد أبها في الجولة السادسة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحل نادي النصر، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أبها، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر تعادل سلبيًا في الجولة الخامسة مع الاتحاد، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة للاقتراب من المنافسة على صدارة الترتيب، ومن القمة.

أما أبها فيعاني هذا الموسم بشكل كبير ولم ينجح في تذوق طعم الانتصار إلا في مباراة وحيدة، وخسر بثلاثية نظيفة أمام الفتح في الجولة الأخيرة، وسيعمل على مصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر وأبها، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

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Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأبها عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أبها - النصر الجمعة 7 أكتوبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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