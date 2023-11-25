موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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مباراة جديدة يطمح من خلالها الأهلي في السير بشكل أفضل في دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد بداية متذبذبة بعض الشيء لكن تلتها بعض الاستفاقة، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام أبها عندما يحل عليه ضيفًا في الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

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وكان الأهلي قد عاد من دوري يلو من أجل المنافسة بأكبر قدر ممكن على الألقاب، مستعينًا بصفقات صيفية هامة أبرزها النجم الجزائري رياض محرز وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسييه وجابري فيجا.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام الشباب في الجولة الماضية، وسيطمح لتحقيق الانتصار للاقتراب أكثر من القمة وضمان الاستمرار في المربع الذهبي.

أما أبها فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أبها والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الشباب والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة أبها والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة أبها والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة أبها والأهلي على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أبها - الأهلي الخميس 30 نوفمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

SHAHID