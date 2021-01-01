موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد قيصري سبور والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي سراي القادمة ضد قيصري سبور في الجولة الثلاثين من الدوري التركي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا ثقيلاً على قيصري سبور في ستاد قادر هاس، وذلك في إطار الجولة 30 من الدوري التركي 2020-21.

فاز نادي قيصري سبور في مباراته الأخيرة في الدوري على هاتاي سبور بثلاثة أهدافٍ لهدف، فأصبح رصيده 31 نقطة وتقدم للمركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن مالاتيا سبور صاحب المركز الثالث عشر.

على الجانب الآخر، تعادل جلطة سراي في مباراته الأخيرة في الدوري التركي مع سيفاس سبور بهدفين لمثلهما، وخسر الصدارة لصالح بشكتاش، ولم يشارك مصطفى محمد في هذه المباراة لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة أنقرة جوجو.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي ضد قيصري في الجولة 30 من الدوري التركي 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة جلطة سراي ضد قيصري سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وقيصري سبور في الأسبوع 30 من الدوري التركي، هو يوم السبت 13 مارس 2021 بملعب قادر هاس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وقيصري سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.