موعد مباراة جلطة سراي وجوزتيبي في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد نادي جوزتيبي في الجولة الخامسة وثلاثون من الدوري التركي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا على نادي جوزتيبي في ملعب الأخير في الجولة 35 من الدوري التركي.

لم يفز جلطة سراي في آخر 3 مباريات له في الدوري، حيث خسر من ريزا سبور وهاتاي سبور تواليًا، وتعادل في الجولة السابقة مع نادي فاتيح كارا جمرك بهدفٍ لمثله، ليقع في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.

فاز نادي جوزتيبي في آخر مبارياته في الدوري التركي على هاتاي سبور بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ويحتل الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي ضد جوزتيبي في الجولة 35 من الدوري التركي 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة جلطة سراي ضد جوزتيبي؟

موعد مباراة جلطة سراي وجوزتيبي في الأسبوع 35 من الدوري التركي هو يوم السبت 17 أبريل 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وجوزتيبي؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.