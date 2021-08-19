موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ليفربول على ملعبه أنفيلد نظيره بيرنلي، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق الانتصار الأول بالبريميرليج بصورة مقنعة للغاية بعد الانتصار على الوافد الجديد نوريتش سيتي خارج الديار بثلاثية نظيفة.

فيما تلقى بيرنلي هزيمة على يد برايتون، ويسعى إلى فعل ما فعله من قبل في أنفيلد عندما فاز وأوقف مسيرة انتصارات متتالية لكتيبة يورجن كلوب بالعام الماضي.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وبيرنلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وبيرنلي؟

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي هو السبت الموافق 21 أغسطس 2021، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - بيرنلي السبت 21 أغسطس 2021،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

🔜 A full house at Anfield



😍😍😍 pic.twitter.com/Y9m2YgOtWg — Liverpool FC (@LFC) August 18, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو ألكنتارا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لبيرنلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب شون ديش على التشكيل الآتي: