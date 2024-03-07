موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

بعد دور مثير في ربع نهائي أغلى الكؤوس، كأس خادم الحرمين الشريفين، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرعة نصف نهائي البطولة.

الهلال هو حامل لقب كأس الملك في نسخته الماضية بعد تغلبه على التعاون بثلاثية نظيفة، وتأهل النصر بعد الفوز على الشباب بخماسية لهدفين.

أما الخليج فكان مفاجأة هذا الدور بالتغلب على أبها، والتحق الاتحاد بالرباعي بعد الفوز على الفيصلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن في النسخة الحالية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024؟

سوف يتم إقامة قرعة نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء 13 مارس 2024.

ولم يتم تحديد وقت القرعة، لكن من المرجح أن يكون في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024؟

القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي كأس الملك 2024 هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

ومن المقرر أن تُنقل القرعة عبر قناة SSC NEWS المفتوحة.

كيف يمكن متابعة قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024 عبر الإنترنت؟

سوف يتم إذاعة قرعة نصف نهائي كأس الملك 2024 عبر تطبيق شاهد.

كما أن الحساب الرسمي لكأس الملك على موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر القرعة

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024 الأربعاء 13 مارس 2024 SSC NEWS

ما الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024؟

إليكم الفرق التي نجحت في الوصول إلى نصف نهائي كأس الملك 2024