موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، القنوات الناقلة، المنتخبات المشاركة والجوائز المالية

تعرف على موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج مطلع 2024، وما هي القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة للبطولة؟

تعد بطولة كأس أمم إفريقيا هي البطولة الأبرز والأهم في القارة السمراء على مستوى المنتخبات، وتشهد دائمًا قوة وندية ومنافسة شرسة من أجل الفوز باللقب وضمان السيادة على القارة.

النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا تستضيفها ساحل العاج مطلع عام 2024، وستكون تلك النسخة الرابعة والثلاثين في تاريخ البطولة العريقة.

في السطور المقبلة نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 وكافة التفاصيل المتعلقة بها من موعد وقنوات ناقلة وجوائز مالية خاصة بالبطولة.

متى موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد قرعة النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن تستضيفها ساحل العاج.

أكد فيرون موسينجو-أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن القرعة النهائية للنسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ستقام في سبتمبر 2023.

ولم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المؤكد أن تنقل قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".

وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم نقل القرعة عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2023؟

بشكل عام ستقام بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، وهي النسخة الثالثة من البطولة التي تشهد مشاركة هذا العدد من المنتخبات منذ اعتماد في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

وبشكل عام فهذه هي المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج، والتصفيات لا تزال جارية.

المنتخب ساحل العاج المغرب الجزائر السنغال تونس جنوب إفريقيا بوركينا فاسو

ما هو نظام قرعة كأس أمم إفريقيا 2023؟

سيتم توزيع المنتخبات الـ 24 على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد أصحاب المقاعد الأولى في المجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يتأهل إلى الدور الثاني المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات هي الأفضل بين أصحاب المركز الثالث.

بذلك تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبًا، ويتم إقامة باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023؟

لم يتم الإعلان الرسمي بعد عن جوائز كأس أمم إفريقيا 2023 المالية، ولكن منذ نسخة 2021 ارتفعت قيمة الجوائز المالية بشكل كبير.

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.