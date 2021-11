موعد قرعة كأس العالم 2022، القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة

كأس العالم هو أكبر حدث رياضي في العالم وستقام البطولة القادمة في قطر في عام 2022.

تشارك أفضل المنتخبات في المونديال في كل عام، وبالطبع سيحضر معه أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

بداية شتى البطولات دائمًا يكون القرعة، وفي هذا التقرير نتعرف على كل شيء عن قرعة كأس العالم 2022.

ما هو موعد قرعة كأس العالم 2022؟

موعد قرعة كأس العالم 2022 هو 1 أبريل 2022.

سيكون لدى المنتخبات ما يزيد عن سبعة أشهر للاستعداد لخصومهم، حيث ينطلق المونديال في نوفمبر القادم.

أين تقام قرعة كأس العالم 2022؟

ستقام قرعة كأس العالم 2022 في الدوحة، وستتزامن مع انعقاد مؤتمر الفيفا الثاني والسبعين قبل يوم واحد.

الدوحة هي عاصمة قطر ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن مليوني نسمة، وستستضيف عددًا من مباريات كأس العالم وليس غريبًا عليها استضافة الأحداث الكبرى في كرة القدم، حيث استضافت كأس العالم للشباب 1995، إلى جانب كأس آسيا في عامي 1988 و2011.

Brazil have qualified for the 2022 World Cup 🔒





They’re dancing to Qatar 🕺 pic.twitter.com/QED4jWfND7

— GOAL (@goal)

يشارك 32 منتخبًا في كأس العالم 2022، وجميعهم يبدأ البطولة من دور المجموعات.

مع حلول وقت القرعة، سيتأكد وصول 30 منتخبًا، وسيتبقى منتخبان سيتم تحديدهما من خلال الملحق القاري.

ستشارك قطر كمضيف للبطولة، وحسم منتخبا ألمانيا والدنمارك التأهل عن قارة أوروبا، ولحقت بهما البرازيل من أمريكا الجنوبية.

ستتم إضافة القائمة الكاملة للفرق المتأهل هنا بمجرد التأكيد.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022؟

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 هي بي إن سبورتس، والتي تبث عادةً الأحداث المماثلة لمعظم البطولات في العالم.

سيتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم ب القرعة على جميع منصاته، بما في ذلك الموقع الرسمي ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

سيوفر لك جول كذلك تغطية حية للسحب فور حدوثه وستكون قادرًا على المتابعة على موقعنا الإلكتروني ومن خلال التطبيق.

ينطلق كأس العالم 2022 في 18 نوفمبر من العام القادم، وسينتهي بعد شهر بالتمام أي في 18 ديسمبر.

مونديال قطر هو الأول الذي سيقام في فصل الشتاء، مما يعني أنه سيعيد جدولة عدد من البطولات الكبرى في جميع أنحاء العالم.