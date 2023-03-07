موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23 لدور 8 و 4، موعد القرعة، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة لربع نهائي البطولة هذا الموسم

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أوروبا، ومع وصولنا إلى الدور التأهيلي لربع نهائي البطولة ينتظر الجمهور بشغف ما تبقى من مباريات مثيرة ونارية بين العديد من الفرق القوية.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة، العديد من المفاجآت القوية وغير المتوقعة، منها خروج برشلونة من دور المجموعات، وكذلك فوز ريال مدريد الضخم على ليفربول في أنفيلد بخمسة أهداف مقابل اثنين.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة حتى الآن، فريقان هما:- تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي..

وتزامنًا مع مباريات دور الـ 16 من البطولة، يقدم لك موقع جول كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع ونصف النهائي، من موعد وقنوات ناقلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

موعد قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2022-23 هو يوم الجمعة 17 مارس 2023، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

بداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

كانت بنفيكا أولى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كلوب بروج بنتيجة 7-1 مجموع المباراتين.

كما نجح تشيلسي في إسقاط دورتموند والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف نظيف لانتصار بثنائية.

الفريق تشيلسي بنفيكا الفائز من (بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان) الفائز من (توتنهام - ميلان) الفائز من (مانشستر سيتي - لايبزيج) الفائز من (إنتر ميلانو - بورتو) الفائز من (نابولي - أينتراخت فرانكفورت) الفائز من (ريال مدريد - ليفربول)

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة قنوات بي إن سبورتس بإذاعة القرعة.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16-17 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023 على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.