موعد قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-23 بنظامه الجديد، وما هي الفرق المشاركة وما هي القنوات الناقلة؟

يُعد ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال وكذلك الأندية التي قدمت موسمًا رائعًا في البطولة الأوروبية الثانية بالقارة.

مواجهات قوية شهدها دور الـ 16، واكتمل نصاب الدور بتأهل 8 فرق آتية من الملحق، والآن بات الاختيار على 8 فرق فقط يصل 4 منها إلى المربع الذهبي ثم طرفا المباراة النهائية اللذان سيكون البطل من بينهما.

ونستعرض معًا في التقرير التالي، موعد ونظام قرعة دور ربع ونصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي؟

موعد قرعة دور الـ8 من الدوري الأوروبي، هو يوم الجمعة 17 مارس 2023.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع ونصف من الدوري الأوروبي؟

تذاع القرعة عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد بالقناة الإخبارية للشبكة القطرية.

كما ستقوم القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإذاعة القرعة كما هي العادة بالسنوات الماضية.

ويمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول للقرعة، والذي يبدأ قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة الموعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي beIN Sports الإخبارية

UEFA Youtube الجمعة 17 مارس 2023،

14:00 مصر، 15:00 السعودية

ما هي الأندية المشاركة في دور الـ8 من الدوري الأوروبي؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ8 من الدوري الأوروبي:

الفريق فينورد إشبيلية مانشستر يونايتد يوفنتوس روما سبورتنج لشبونة باير ليفركوزن أونيون سانت جيلوسي

ما هو نظام قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-23؟

من الممكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في دور الـ 8 على عكس ما كان متبعًا في دور الـ 16، وبات من الممكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما في دور المجموعات لأن هذا الأمر تم الانتهاء منه.

ونظام الذهاب والإياب سيعتمد على القرعة قبل أي شيء، ولن يعتمد على نتائج الفرق الماضية في البطولة.

ما هو موعد مباريات دور الـ 8 في الدوري الأوروبي 2022-23؟

ستكون مباريات الذهاب يوم الخميس 13 أبريل 2023، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخميس 20 من الشهر ذاته.