موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وما هي القنوات الناقلة ونظام القرعة؟ وما هي الفرق المتأهلة ومتى تلعب مباريات دور 8؟

تستمر الإثارة الإفريقية والمتعة مع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتواصل الفرق إمتاع الجماهير بعد السنوات المميزة الماضية.

كان دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2024 شاهدًا على استمرار تطور الكرة في القارة السمراء، وتوالي العديد من المفاجآت.

ومع بلوغنا ربع نهائي البطولة، أصبح من الصعب التكهن ببطل النسخة الحالية من المسابقة، لقوة التنافس بين الفرق الثمانية والمفاجآت المدوية في البطولة حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، بدأ العديد من محبي كرة القدم في القارة السمراء في السؤال عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، فما هو وأين تقام؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

ما نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

تأهلت هذه الفرق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

المجموعة المركز الأول المركز الثاني المركز غير محدد الأولى - - مازيمبي

صن داونز الثانية أسيك ميموزا - الثالثة - - بترو أتلتيكو الرابعة - - الأهلي

يونج أفريكانز

ما موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن الموعد النهائي لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، ولكن من المقرر إقامتها في القاهرة.

ومن المرجح أن يتم تحديد الموعد النهائي بعد انتهاء الجولة السادسة مباشرة في الثاني من مارس، على أن تكون في منتصف شهر مارس.

كما سيتم تحديد مسار كل فريق للنهائي في هذه القرعة، وبالتالي سيتم تحديد مواجهات نصف النهائي أيضًا.

ما القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2024؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

أما لهواة البث المباشر، فيمكن متابعة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر تطبيق TOD TV.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة بإحدى هاتين الطريقتين، يمكنك مشاهدتها عبر موقع جول، وذلك عن طريق خدمة البث مباشر.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 غير محدد بعد beIN Sports News

CAF YouTube

ما موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

من المقرر إقامة مباريات الذهاب بين يومي 20-21 مارس 2024، بينما تكون جولة الإياب بين 5-6 إبريل.