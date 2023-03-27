موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وما هي القنوات الناقلة ونظام القرعة؟ وما هي الفرق المتأهلة ومتى تلعب مباريات دور 8؟

تستمر الإثارة الإفريقية والمتعة مع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتواصل الفرق إمتاع الجماهير بعد السنوات المميزة الماضية.

كان دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023 شاهدًا على استمرار تطور الكرة في القارة السمراء، وتوالي العديد من المفاجآت.

ومع بلوغنا ربع نهائي البطولة، أصبح من الصعب التكهن ببطل النسخة الحالية من المسابقة، لقوة التنافس بين الفرق الثمانية والمفاجآت المدوية في البطولة حتى الآن.

ومع نهاية دور المجموعات، بدأ العديد من محبي كرة القدم في القارة السمراء في السؤال عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، فما هو وأين تقام؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي حتى الآن الموعد الرسمي لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، ولكن كما حدث في السنة الماضية ستكون القرعة عقب نهاية دور المجموعات في مطلع أبريل.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

حتى الآن تأهلت سبعة فرق بشكل رسمي إلى ربع النهائي، ويتبقى مقعد وحيد حتى الجولة الأخيرة، يتنافس عليه الأهلي والهلال.

وعن المجموعة الأولى تأهل الوداد وشبيبة القبائل، بينما تأهل صن داونز عن المجموعة الثانية، والرجاء وسيمبا عن المجموعة الثالثة، بينما سيمثل الترجي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة في ربع النهائي.

المجموعة المركز الأول المركز الثاني الأولى الوداد شبيبة القبائل الثانية صن داونز - الثالثة الرجاء سيمبا الرابعة الترجي شباب بلوزداد

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة بإحدى هاتين الطريقتين، يمكنك مشاهدتها عبر موقع جول، وذلك عن طريق خدة البث مباشر.