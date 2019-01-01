موعد قرعة دور 32 للدوري الأوروبي، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

في هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة كل التفاصيل دور الـ32 للدوري الأوروبي، الأندية التي تأهلت، موعد إجراء القرعة وكيفية متابعتها وما هو أكثر من ذلك

انتهت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا منذ أيام قليلة، وتأكد معها هوية الأندية التي ستشارك في دور الـ32 من مسابقة اليوروبا ليج، والتي ستشهد وجود نخبة من أبرز أندية العالم على الإطلاق، وهو ما أكسب البطولة شعبية كبيرة في السنوات القليلة الأخيرة.

يشارك كلا من أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في الدوري الأوروبي سبب خروجمها من صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وسينضم إليهما بعض الأندية الكبيرة مثل الإنتر وأياكس الذي تأهل لنصف نهائي الشامبيونزليج في النسخة الماضية، بالإضافة إلى سالزبورج الذي قدم مباريات ممتازة في الأبطال ولكنه احتل الترتيب الثالث في مجموعته.

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ما هو موعد قرعة دور 32 للدوري الأوروبي؟

من المقرر أن يتم إجراء قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي يوم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتويت مصر أي الثالثة بتوقيت السعودية، بعد ساعة من قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الحدث الموعد المكان قرعة دور الـ32 في الدوري الأوروبي 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية مدينة نيون، سويسرا

ما هي الأندية التي تأهلت لدور الـ32 في الدوري الأوروبي؟

ما هي الأندية التي تأهلت إلى الدوري الأوروبي من مسابقة دوري أبطال أوروبا؟

التصنيف المجموعة الفريق لعب تعادل فاز فارق الأهداف النقاط 1 الثامنة أياكس 2 1 2 +6 10 2 الخامسة سالزبورج 2 1 3 +3 7 3 السادسة الإنتر 2 1 3 +1 7 4 السابعة بنفيكا 2 1 3 -1 7 5 الرابعة باير ليفركوزن 2 0 4 -4 6 6 الثالثة شاختار دونيستك 1 3 2 -5 6 7 الثانية أولمبياكوس 1 1 4 -6 4 8 الأولى كلوب بروج 1 3 3 -8 3

على عكس مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا والتي تضم 16 فريقًا، ستحتوي المرحلة ذاتها في مسابقة الدوري الأوروبي على 32 فريقًا عبارة عن أصحاب المركزين الأول والثاني في دور المجموعات وعددهم 24 فريق بالإضافة إلى ثوالث مجموعات دوري الأبطال وعددهم ثمانية.

يتم اعتبار متصدري مجموعات اليوروبا ليج وأفضل أربع أندية حصلت على المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا مُصنفين، ويتم إجراء القرعة بينهم وبين باقي الأندية وهي أصحاب المركز الثاني وأسوأ أربعة ثوالث في مجموعات الأبطال.

لا يسمح لنفس الأندية التي لعبت سويًا في دور المجموعات بمقابلة بعضها البعض في دور الـ32، ولكن يمكن اعتبار هذا الشرط لاغي في الأدوار التالية بدايًة من مرحلة الـ16.

القنوات الناقلة لدور 32 من الدوري الأوروبي، وكيف يمكنني متابعتها؟

كما هي العادة من المتوقع أن تخصص قنوات بي إن سبورتس قناتها الإخبارية من أجل بث قرعة دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي مباشرًة، وسيتم إجرائها في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر أي الثانية بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لدور 32 من الدوري الأوروبي:

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور الـ32 في الدوري الأوروبي 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS NEWS HD

هذه ليست الطريقة الوحيدة، حيث ستكون القرعة الخاصة متاحة للبث المباشر عبر الإنترنت عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.

إذا لم تتمكن من مشاهدة البث أو مشاهدة السحب عبر الإنترنت أو على التلفزيون، فيمكنك الدخول على موقع جول أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالموقع للحصول على التحديثات.

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موعد مباريات دور الـ32 من الدوري الأوروبي؟

ستلعب مباراة الذهاب من دور 32 للدوري الأوروبي يوم 20 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 26 جمادي الأخرة، على أن تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع وتحديدًا يوم 27 من نفس الشهر.

مباريات الذهاب مباريات الإياب 20 فبراير 2020،

26 جمادى الآخرة 1441 27 فبراير 2020،

3 رجب 1441

متى وأين ستقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي 2019-20؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لنسخة العام الحالي من بطولة الدوري الأوروبي يوم 27 مايو من عام 2020 على ملعب إينيرجا جدانسك في بولندا وهو نفس الملعب الذي كان قد سبق له استضافة نهائيات يورو 2012 ولُعبت عليه أربع مباريات أثناء استضافة بولندا للبطولة.

سيتم تسمية ملعب المباراة بهذا الاسم لأسباب دعائية تتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يسع حوالي 43 ألف مشجع ويعتبر ثالث أكبر ملعب في بولندا.