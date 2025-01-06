موعد قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025، الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

أصبحت بطولة كأس ملك إسبانيا أكثر إثارة في السنوات الأخيرة بعد تغيير نظامها، مما فتح المجال للكثير من المفاجآت وخروج الأندية الكبيرة مبكرًا.

ومنذ موسم 2018-2019 حتى الآن يفوز بالبطولة كل عام فريق مختلف، فبعد أن حققها فريق فالنسيا جاء الدور على ريال سوسييداد ثم برشلونة ثم ريال بيتيس وريال مدريد وأخيرًا أتلتيك بيلباو.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

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ما نظام قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا غير موجهة وإنما مفتوحة دون قيود، ولكن الأولوية أن تواجه الفرق التي تأهلت من الدرجة الثانية والثالثة فرق الدوري الإسباني.

وتُقام مباريات دور الـ 16 بنظام المباراة الواحدة وتكون على ملعب الفرق أصحاب الدرجات الأدنى، وفي حال التقيا فريقان من الليجا تكون المباراة على ملعب من يُسحب اسمه أولًا.

موعد قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

موعد قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025 يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟ وكيف يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت؟

سوف يتم نقل القرعة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كما أن الحساب الرسمي للاتحادعلى موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر البث المباشر للقرعة

ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

تأهلت هذه الفرق بصورة نهائية إلى ثمن النهائي النهائي

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025 رايو فاييكانو خيتافي بونتيفيدرا ريال بيتيس أوساسونا ألميريا برشلونة أتلتيكو مدريد أتلتيك بيلباو إلتشي أورينسي ليجانيس سيلتا فيجو ريال سوسييداد ريال مدريد (فالنسيا - إلدينسي)

متى موعد مباريات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

من المقر إقامة مباريات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا بداية من 15 يناير المقبل، على أن تكون قرعة ربع النهائية بنهاية الشهر الجاري.