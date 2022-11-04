موعد قرعة الكونفدرالية 2022-23، القنوات الناقلة وتصنيف الفرق

تعرف على موعد قرعة دور مجموعات الكونفدرالية 2022-23، القنوات الناقلة، وما هي الفرق المتأهلة وتصنيفاتها؟ ومتى يبدأ وينتهي دور المجموعات؟

مع نهاية الأدوار التمهيدية لبطولة الكونفدرالية الموسم الحالي، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة دور مجموعات نسخة 2022-23، من البطولة.

حسم نهضة بركان لقب البطولة في النسخة الماضية، بعد فوزه على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وسيشارك في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة، العديد من الفرق القوية التي سيكون هدفها واحد فقط، هو الحصول على اللقب الغالي.

ومع تزايد الإثارة، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية 2022-23، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد..

ما هو موعد قرعة الكونفدرالية 2023؟

موعد قرعة دور مجموعات الكونفدرالية 2022-23 هو يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، وستقام في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية 2023؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

متى يبدأ دور مجموعات الكونفدرالية 2023؟

من المنتظر أن تكون بداية دور المجموعات في الكونفدرالية من فبراير 2023، وحتى بداية أبريل من العام ذاته.