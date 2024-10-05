تعرف على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بشغف متابعة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2024-2025.

ومن المتوقع أن نكون على موعد مع بطولة مليئة بالإثارة والحماس، بمشاركة العديد من الفرق القوية، وعلى رأسها الأهلي المصري، حامل لقب النسخة الماضية، والوصيف الترجي، ومعهم صن داونز، والرجاء.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

يتم تقسيم الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، على أربعة تصنيفات على النحو التالي:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي شباب بلوزداد الهلال مولودية الجزائر الترجي الرجاء أورلاندو بيراتس مانيما يونيون صن داونز يانج أفريكانز ساجرادا جوليبا مازيمبي بيراميدز الجيش الملكي ملعب أبيدجان

ما موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2024-2025؟

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2024-2025، هو يوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 في العاصمة المصرية، القاهرة.

ومن المنتظر أن تبدأ مراسم سحب قرعة الكونفدرالية، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، على أن تبدأ قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة الثانية.

ما القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2024-2025؟

تُنقل مجريات قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2024-2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ومن المنتظر أن تبث قناة beIN SPORTS NEWS HD، القرعة.

كما يمكن متابعة القرعة عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي، على موقع يوتيوب.