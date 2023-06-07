موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
20221030 Champions League trophyGetty Images
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كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وما هي الفرق المتأهلة؟

بدأت جماهير كرة القدم حول العالم بالفعل تترقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي ستحمل رقم 69 في تاريخ البطولة، رغم عدم انتهاء النسخة الحالية من البطولة بالفعل.

ويتواجه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام إنتر الإيطالي يوم السبت 10 يونيو 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، لتحديد بطل دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

الجماهير تترقب بالفعل الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة من البطولة، والتي ستمهد الطريق نحو قرعة دور المجموعات الذي يشهد مشاركة كبار أندية أوروبا.

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2023-24

وفي هذا التقرير، نتعرف إلى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والفرق المشاركة وأكثر من ذلك.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

من المقرر أن يتم إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 يوم 31 أغسطس 2023، لكن لم يتم بعد تحديد التوقيت الذي تنطلق فيه القرعة.

ما هي الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

لم يتم تأكيد جميع التصنيفات بعد، لكن حتى الآن هذه هي تصنيفات الفريق المؤكدة حتى الآن.

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
بطل دوري أبطال أوروبا 2022-23ريال مدريدريد بول سالزبورجأونيون برلين
إشبيلية مانشستر يونايتدميلانلانس
مانشستر سيتي أتلتيكو مدريدلاتسيو
برشلونة بوروسيا دورتموندالنجم الأحمر
نابولي لايبزيج
بايرن ميونخ بورتو
باريس سان جيرمان آرسنال
بنفيكا

متى يبدأ دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة

الموعد

الأولى

19–20 سبتمبر 2023

الثانية

3-4 أكتوبر 2023

الثالثة

24-25 أكتوبر 2023

الرابعة

7-8 نوفمبر 2023

الخامسة

28-29 نوفمبر 2023

السادسة

12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة بي إن سبورتس القطرية في بث أحداث القرعة بشكل مباشر.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

الحدث

الموعد

القناة الناقلة

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

الخميس 31 أغسطس 2023

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