موعد قرعة المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

نقترب من نهاية تصفيات كأس العالم 2022 في جميع القارات، لا سيما إفريقيا التي اقترب دورها الثاني من الانتهاء وأصبحنا على وشك الدور الثالث والأخير.

حجزت بعض المنتخبات مقاعدها مبكرًا، وهناك بعض المنتخبات التي تنظر اليوم الأخير من المرحلة الثانية لتحديد موقفها.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد قرعة الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

لكن العديد من التقارير الصحفية نقلت عن مسؤول في الاتحاد الإفريقي أن القرعة ستقام بالتزامن مع نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وحسب التقارير، فإن القرعة تقام يوم 18 ديسمبر المقبل، مع موعد نهائي بطولة كأس العرب.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا؟

لم تعلن أي قناة عربية نقلها لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، لكن بالتأكيد ستتواجد على الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة عن طريق خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل جميع الكواليس فور حدوثها.

ما هي المنتخبات المتأهلة للدور النهائي في تصفيات كأس العالم إفريقيا؟

المنتخب المجموعة مالي الخامسة مصر السادسة غانا السابعة السنغال الثامنة المغرب التاسعة الكونغو الديموقراطية العاشرة

ما هو موعد المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم إفريقيا؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي رسميًا بعد عن مواعيد إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

لكن من المرجح أن تقام مباريات الذهاب والإياب خلال التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون أول توقف دولي بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون خلال يناير من العام القادم.



