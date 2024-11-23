تعرف على موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة وأبرز المحطات في طريق التأهل للبطولة..

الحدث العالمي الأبرز على مستوى منتخبات الكرة الأرضية سيعود في صيف 2026 للانطلاق من جديد، وعشاق الكرة حول العالم يتطلعون إلى تلك البطولة الهامة التي تقام على أراضي كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول القائمة الكاملة للمتأهلين، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه إلى الآن بشكل كامل، نظرًا لعدم انتهاء مشوار التصفيات رسميًا، وكذلك لعدم إقامة الملحق الأخير الذي سيكمل عداد المتأهلين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة وما هي الفرق المتأهلة إلى البطولة..

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ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟

كم عدد المنتخبات الأوروبية المشاركة في كأس العالم 2026؟

وفقًا لنظام البطولة الجديد، سيكون عدد المنتخبات الأوروبية الصاعدة إلى كأس العالم 2026، هو 16 منتخبًا، يتم تقسيمهم بشكل مختلف هذه المرة لتحديد هوية المتأهلين إلى كأس العالم.

ما هو نظام تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

يحق لـ 54 منتخبًا تقديم طلب الترشح إلى المسابقة، لذلك فإن المنتخبات الأوروبية المشاركة سيتم تقسيمها إلى 12 مجموعة من 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل المتصدر مباشرة عن كل مجموعة إلى كأس العالم 2026.

أصحاب الوصافة سيتم اختيار أفضل 12 منتخبًا برصيد النقاط من بينهم، ويضافون إلى أفضل 4 منتخبات بمسار ملحق دوري الأمم الأوروبية.

الـ 16 منتخبًا (أفضل 12 وصيفًا بالمجموعات، وأفضل 4 منتخبات لم تحصل على الصدارة في دوري الأمم الأوروبية) سيتم لعب دور ثمن نهائي بينهم على 4 مسارات، ليتم الوصول إلى مربع ذهبي يشارك كل أطرافه في كأس العالم رفقة الـ 12 منتخبًا متصدرًا للمجموعات، ليمثل 16 منتخبًا قارة أوروبا في المونديال.

ما هو نظام قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

بالنسبة للقرعة، سيتم تقسيم الفرق الستة عشر إلى أربعة أوعية يضم كل منها أربعة فرق. سيتم تخصيص وصيفي المجموعة الاثني عشر إلى الأوعية من 1 إلى 3، بناءً على تصنيف "فيفا" العالمي لمنتخبات الرجال لشهر نوفمبر.

سيتم تصنيف الفرق الأربعة المتأهلة عبر دوري الأمم المتحدة تلقائيًا في الوعاء 4. مسارات التصفيات ستكون على النحو التالي:-

- مسار التصفيات "أ" من نصف النهائي 1 و2، حيث يتأهل الفائزون في الدور نصف النهائي إلى النهائي "أ".

- مسار التصفيات B من الدور نصف النهائي 3 و4، حيث يتأهل الفائزون في الدور نصف النهائي إلى النهائي B.

- مسار التصفيات C من الدور نصف النهائي 5 و6، حيث يتأهل الفائزون في الدور نصف النهائي إلى النهائي C.

- مسار التصفيات D من الدور نصف النهائي 7 و8، حيث يتأهل الفائزون في الدور نصف النهائي إلى النهائي D.

-تبدأ قرعة الدور نصف النهائي بالوعاء 1 وتنتهي بالوعاء 4.

-يتم سحب الفرق وتحديدها في أول نصف نهائي متاح (مع الأخذ في الاعتبار المواجهات المحظورة لأسباب نذكرها بالأسفل) بالترتيب، على النحو التالي:

-سيتم تخصيص فرق الوعاء 1 (المصنفة) إلى الدور نصف النهائي 1 و3 و5 و7 باعتبارها الفريق المضيف.

-سيتم تخصيص فرق الوعاء 2 (المصنفة) إلى الدور نصف النهائي 2 و4 و6 و8 باعتبارها الفريق المضيف.

-سيتم توزيع فرق الوعاء 3 (غير المصنفة) إلى الدور نصف النهائي 2 و4 و6 و8 بصفتها الفريق الضيف.

-سيتم توزيع فرق الوعاء 4 (غير المصنفة) إلى الدور نصف النهائي 1 و3 و5 و7 بصفتها الفريق الضيف.

سيتم إجراء قرعة الفرق صاحبة الأرض بشكل نهائي بعد ذلك مباشرة، مع اختيار أحد المتأهلين لنصف النهائي في النهائيات A وB وC وD ليكون الفريق المضيف.

لأسباب سياسية، تعتبر المباريات بين الفرق التالية: أرمينيا - أذربيجان، بيلاروسيا - أوكرانيا، جبل طارق - إسبانيا، كوسوفو - البوسنة والهرسك، كوسوفو - صربيا، محظورة ولا يمكن أن يلتقيا.

ما هي المنتخبات المشاركة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

يشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المنتخبات التالية وفقًا للتصنيفات:-

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع التصنيف الخامس إسبانيا أوكرانيا اسكتلندا بلغاريا مولدوفا هولندا السويد سلوفينيا لوكسمبورج مالطا فرنسا تركيا أيرلندا كوسوفو أندورا البرتغال ويلز ألبانيا بيلاروسيا جبل طارق كرواتيا المجر مقدونيا الشمالية أرمينيا ليشتنشتاين الدنمارك صربيا جورجيا كازاخستان سان مارينو إيطاليا بولندا فنلندا أذربيجان ألمانيا اليونان أيسلندا إستونيا إنجلترا رومانيا أيرلندا الشمالية قبرص بلجيكا سلوفاكيا مونتنيجرو جزر فارو سويسرا التشيك البوسنة والهرسك لاتفيا النمسا النرويج إسرائيل ليتوانيا

ما هو موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ؟

تقام قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في مدينة زيورخ السويسرية.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ؟

تذاع قرعة ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المخصصة لهذه الفعاليات، كما تبث عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 الجمعة 13 ديسمبر 2024

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports News

Uefa.com

ما هو موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ؟

تبدأ مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم 21 مارس 2025، وتنتهي يوم 31 مارس 2026.

تبدأ المنتخبات الواقعة في مجموعات من 5 فرق تصفياتها يوم 21 مارس 2025، بينما يبدأ الواقعون في مجموعات من 4 فرق في سبتمبر 2025 أي إن الجولة الخامسة لمنتخبات المجموعات الخمس، ستكون الأولى لمجموعات المنتخبات الأربع.