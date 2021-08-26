موعد قرعة الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي 2021-22، الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وما هي الفرق المتأهلة؟

نجح فياريال في الفوز بالدوري الأوروبي الموسم المنصرم، بركلات الترجيح على حساب مانشستر يونايتد.

وستتنافس العديد من الفرق القوية هذا الموسم، على اللقب الغالي، وعلى رأس تلك الفرق ليون، ونابولي، وجلطة سراي، وفنربخشه، وسيلتك وغيرهم من الفرق الكبيرة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تحتاج لمعرفته حول قرعة الدوري الأوروبي 2022، بما في ذلك متى وأين ستقام، والفرق التي ستشارك فيها والتصنيف والمزيد.

المحتوى

ما هو موعد قرعة الدوري الأوروبي 2021-22؟

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2021-22، هو يوم الجمعة 27 أغسطس 2021.

وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.

ستبدأ قرعة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2021-22؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع ليون سيلتك مارسيليا رابيد فيينا نابولي آينتراخت فرانكفورت لودوجوريتس جلطة سراي باير ليفركوزن النجم الأحمر وست هام يونايتد ليجا وارسو دينامو زغرب ليستر سيتي ريال سوسييداد ميتييلاند لاتسيو رينجرز ريال بيتيس فيرينتسفاروس أولمبياكوس لوكوموتيف موسكو فنربخشه رويال أنتويرب موناكو جينك سبارتك موسكو ستورم جراتس براجا آيندهوفن سبارتا براج بروندبي

تتألف قرعة الدوري الأوروبي من 32 فريقًا في المجموع هذا الموسم، سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات.

يمكنك معرفة الفرق التي ستكون جزءًا من قرعة الدوري الأوروبي من الجدول أعلاه.

متى يبدأ الدوري الأوروبي 2021-22؟

ستبدأ مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2020-21 يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

سيكون هناك ما مجموعه ستة جولات في مرحلة المجموعات، على أن يكون اليوم الأخير من مباريات دور المجموعات يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2021-22؟

ستذاع قرعة الدوري الأوروبي على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وسيتم تخصيص القناة الإخبارية لهذا الغرض.

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم جول أيضًا بنقل مجريات قرعة الدوري الأوروبي عن طريق خدمة البث المباشر.