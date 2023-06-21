موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، القنوات الناقلة، ونظام التصفيات

تعرف على موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة ونظام التصفيات..

تقترب منتخبات قارة إفريقيا من موعدٍ مع التاريخ، حيث تنتظر كافة منتخبات القارة السمراء انطلاق التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من النسخة المقبلة للبطولة، وبالتالي زادت حصة المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث.

وتترقب الجماهير والمنتخبات الإفريقية قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على موعد القرعة، والمنتخبات المشاركة، ونظام القرعة والقنوات الناقلة لها، والمزيد..

ما هو موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في مايو 2023 عن موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم في الجزائر.

ومن المقرر أن تقام قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية في بنين، في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ما هي القنوات الناقلة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

من المرجح أن تقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل وقائع قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

لكن إذا لم يحدث ذلك، فمن المؤكد أن تقوم قناة "كاف" عبر موقع "يوتيوب" بنقل وقائع القرعة مباشرة.

الحدث الموعد القناة الناقلة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 12 يوليو 2023 CAF TV

ما هو نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

تقسيم المنتخبات سيكون بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما جرت العادة، حيث سيتم تحديد التصنيف وفقًا لمركز المنتخب في تصنيف "فيفا"، وسيتم توزيع المنتخبات في كل تصنيف بناء على ذلك.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.