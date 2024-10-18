لن ينتظر الكلاسيكو.. الكشف عن موعد عودة جافي للمباريات مع برشلونة!

أخبار سعيدة لبرشلونة...

تستمر الأخبار السعيدة بالنسبة لهانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بعد اقترابه من أهم أسبوع منذ توليه مهمة إدارة الفريق الكتالوني، واستعاد كوكبة من نجوم الفريق قبل مواجهتي بايرن ميونخ وريال مدريد.

ومن المنتظر أن يلعب برشلونة، أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيلاقي ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جافي، أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني، بعد تعافيه من الإصابة الطويلة التي عانى منها على مدار الأشهر الماضية.

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وأشار التقرير إلى أن النجم الإسباني صاحب الـ 20 عامًا، شارك في تدريبات فريقه بشكل طبيعي، منذ أسبوعين ومن المنتظر أن يحصل على عدة دقائق في مباراة إشبيلية القادمة.

ووفقًا للتقرير الإسباني فإن جافي، لن يكون العائد الوحيد لصفوف برشلونة، بل من المتوقع أن يشارك داني أولمو، أيضًا في جزء من مباراة إشبيلية، قبل المواجهات المرتقبة.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة إشبيلية، مساء الأحد القادم، على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.