فوتبول مانيجر 2020: موعد الإصدار، السعر والمميزات الجديدة

من المنتظر إصدار نسخة 2020 من لعبة فوتبول مانيجر قريباً، وبها بعض الخصائص التي تميزها عن أي نسخة سابقة، فما هي؟ متى موعد الإصدار، وكم سعر اللعبة؟

اقترب موعد إصدار نسخة 2020 من لعبة فوتبول مانيجر، بعد أن أعلنت شركة sports interactive أن اللعبة المنتظرة ستظهر في أحدث صورة لها في الخريف القادم، وسط ترقب كبير من محبي اللعبة التي أصبحت كالإدمان بالنسبة لهم، خاصةً وأن الإصدار القادم سيشهد تطور بعض الخصائص.

بيُعت أكثر من مليون نسخة لفوتبول مانيجر 2019 في العام الماضي، وهو ما يوضح مدي شعبية اللعبة التي تحظى بإعجاب الكثيرين بسبب اقترابها كثيراً من الواقع في كل شئ يشعر به المدرب بالفعل، بدايةً من السعادة بإتقان خطة ما والفوز بسهولة مروراً بحسرة خسارة غير مستحقة بسبب خطأ فردي في الثواني الأخيرة.

نظراً لتوقع صدور النسخة الجديدة في الشهور القليلة المقبلة، يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل النسخة الجديدة من اللعبة.

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موعد إصدار فوتبول مانيجر 2020

من المتوقع إصدار نسخة 2020 من لعبة فوتبول مانيجر في 1 نوفمبر أو 8 نوفمبر المقبل على الرغم من عدم تأكيد الموعد، وبالنسبة للنسخ القديمة لطالما كان يتم إصدارها في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر نوفمبر وغالباً في أيام الجمعة.

أما الإعلان الرسمي عن موعد الإصدار فيتم في شهر أغسطس أو سبتمبر، ومن الممكن أن يتم تحميلها عبر موقع steam كما فعلت الشركة المُنتجة في نسخة 2019 بالعام الماضي.

ما هي الأجهزة المشغلة لفوتبول مانيجر 2020

ستكون لعبة فوتبول مانيجر متاحة على أجهزة الحاسوب العادية، ماك وجوجل ستاديا، وفي ما يخص نسخة فوتبول مانيجر 2020 تاتش فستتواجد اللعبة على أجهزة nintendo switch، الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

أكد مطورو اللعبة في يونيو الماضي أنها ستكون من بين أهم إصدارات جول ستاديا على غرار Final Fantasy XV وكذلك لعبة Assasin creed odyssey.

هذا يعني أن اللعبة ستكون متاحة عبر الأجهزة التي تدعم متصفح جوجل كروم بما في ذلك أجهزة الكمبيوت، الهواتف المحمولة، أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية.

أكد مايلز جاكوبسون مدير شركة sports interactive أنه لا توجد أي حطط حالية لإصدار اللعبة على أجهزة Xbox one أو playStation 4.

ما هو سعر فوتبول مانيجر 2020؟

من المتوقع أن تكلف النسخة الجديدة من نسخة فوتبول مانيجر حوالي 38 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة حوالي 50 دولار امريكي في الولايات المتحدة، وهي نفس سعر نسختي 2018 و2019.

على الرغم أنه لم يُعلن رسمياً بعد عن سعر نسخة 2020 ولكن من المتوقع ألا تختلف كثيراً عن الإصدارات القديمة، منذ عامين زادت تكلفت فوتبول منيجر 2018 بمعدل 3 جنيه إسترليني بعد أن كانت تكلفة إصدار 2017 حوالي 35 جنيه إسترليني.

لوضع السعر في الإطار الصحيح، يجب أن نعلم أن تكلفة الإصدار القياسي للعبة فيفا 19 حوالي 60 جنيه إسترليني، وأن نسخة 2019 من لعبة Pro Evolution Soccer كلفت 50 جنيه إسترليني.

علينا أن ننتظر ونرى ولكن من المؤكد أن نسختي فوتبول مانيجر تاتش وفوتبول مانيجر موبايل سيكونا أقل تكلفةً من النسخة الكاملة.

ما هي المميزات الجديدة للعبة فوتبول مانيجر 2020؟

مما لا شك فيه ستشهد نسخة 2020 من لعبة فوتبول مانيجر بعض التطورات ولكنها حتى الآن أسرار خفية لا يعلم عنها أحد شيئاً، في العام الماضي تم إضافة جزء التدريبات - الذي وصفه المطورون بأنه أكبر إصلاح شامل في قسم التدريب باللعبة-، وإدخال تقنية الـVAR وتكنولوجيا خط المرمى.

كذلك أيضاً ستتواجد أندية الدوري الألماني أخيراً بعد أن تم الإتفاق مع رابطة الدوري الألماني وستشهد وجود مدربين سيدات للمرة الأولى.

تطوير شكل اللعبة

تسعى شركة Sports Interactive في كل عام من أجل تطوير محرك اللعبة لمنح اللاعبين أفضل تجربة بصرية ممكنة ، من أجل أن تكون ملامحهم أقرب للواقع أكثر من أي نسخة سابقة وأكثر من أي وقت مضى.

مع ذلك لازالت اللعبة متأخرة بعض الشئ في ما يتعلق بتلك النقطة مقارنةً بألعاب Fifa وكذلك سلسلة Pes، ومن المتوقع التطور في هذا المجال أكثر في قادم المواعيد.

المزيد من الأندية والبطولات

بعد أن نجحت الشركة المنتجة في التوصل إلى إتفاق مع رابطة الدوري الألماني، من المتوقع أن تتواجد أندية وبطولات جديدة في نسخة 2020 من لعبة فوتبول مانيجر.

هل ستضاف كرة القدم النسائية لنسخة فوتبول مانيجر 2020؟

لسوء الحظ لا يبدو من المحتمل إدراج كرة القدم النسائية في نسخة 2020 من لعبة فوتبول مانيجر حيث أشار جاكوبسون مدير الشركة في عدد من المناسبات في السنوات الأخيرة أنها العائق وراء ذلك مادي.

صرح جاكوبسون وقال: نحتاج إلى وضع الكثير من العمل وخاصةً بيانياً، سنحتاج إلى إعادة الآلاف من الرسوم المتحركة عبر التقاط الكرة بسبب الاختلافات في أشكال الجسم، بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير.