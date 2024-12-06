موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2024، موعد الحفل، القنوات الناقلة، والمرشحون وأكثر؟

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز "فيفا" الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، على جائزة أفضل لاعب في العالم، كما حصلت أيتانا بونماتي عليها في الفئة النسائية.

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تكافئ جوائز فيفا أفضل المرشحين البارزين في كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2024، والمرشحون والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2024 في يناير 2025.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم الأولية للمتنافسين والمتنافسات على الجوائز يوم 29 نوفمبر 2024.

ما هي طريقة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 'The best؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت. ويمكن الدخول والتصويت من هنا

ويبدأ التصويت على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 10 ديسمبر 2024.

الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربي منتخبات العالم، أما الربع الثالث تُحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرًا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة.

ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2024؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام وحاسة العام.

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

أفضل لاعب أفضل لاعبة أفضل مدرب رجال أفضل مدرب سيدات أفضل حارس مرمى أفضل حارسة مرمى جائزة بوشكاش لأفضل هدف جائزة فيفا للجمهور فريق فيفبرو للرجال فريق فيفبرو للسيدات جائزة مارتا جائزة اللعب النظيف

ما القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024؟

يمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.

الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 يناير 2025 قناة فيفا بلس



قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الأفضل لعام 2024

اللاعب الفريق المنتخب ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين كيليان مبابي ريال مدريد فرنسا إرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج داني كارباخال ريال مدريد إسبانيا فيديريكو فالفيردي ريال مدريد أوروجواي فلوريان فيرتس باير ليفركوزن ألمانيا جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا لامين يامال برشلونة إسبانيا رودري مانشتر سيتي إسبانيا توني كروس ريال مدريد (معتزل) ألمانيا (معتزل) فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:

اللاعبة الفريق المنتخب أيتانا بونماتي برشلونة إسبانيا باربرا باندا شانجهاي شينجلي - أورلاندو برايد زامبيا كارولين جراهام هانسن برشلونة النرويج كيرا والش برشلونة إنجلترا خديجة شو مانشستر سيتي جامايكا لورين هيمب مانشستر سيتي إنجلترا ليندسي هوران ليون أمريكا لوسي برونز برشلونة - تشيلسي إنجلترا مالوري سوانسون شيكاغو ريد ستار أمريكا ماريونا كالدينتى برشلونة - آرسنال إسبانيا ناعومي جيرما سان دييجو ويف أمريكا أونا باتل برشلونة إسبانيا سلمى بارالويلو برشلونة إسبانيا صوفيا سميث بورتلاند ثورنز أمريكا تابيثا شاوينجا باريس سان جيرمان - ليون مالاوي ترينيتي رودمان واشنطن سبيريت أمريكا

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024

المدرب الفريق / المنتخب كارلو أنشيلوتي ريال مدريد بيب جوارديولا مانشستر سيتي ليونيل سكالوني الأرجنتين تشابي ألونسو باير ليفركوزن لويس دي لا فوينتي إسبانيا

قائمة المرشحات لجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:

المدربة الفريق / المنتخب جوناثان خيرالديز برشلونة إيما هايس تشيلسي آرثر إلياس كورينثيانز - البرازيل إلينا ساديكو سيلتيك فوتوشي إيكيدا اليابان جاريث تايلور مانشستر سيتي ساندرين سوبيراند باريس إف سي سونيا بومباستور ليون - تشيلسي

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:

الحارس الفريق المنتخب دافيد رايا آرسنال إسبانيا أندري لونين ريال مدريد أوكرانيا إيديرسون مانشستر سيتي البرازيل إيميليانو مارتينيز أستون فيلا الأرجنتين جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان إيطاليا مايك ماينان ميلان فرنسا أوناي سيمون أتلتيك بيلباو إسبانيا

قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024

الحارسة الفريق المنتخب أليسا نايهير شيكاغو رد ستارز أمريكا آن كاترين بيرجر تشيلسي - جوثام ألمانيا أياكا ياماشيتا كوبي ليونيسا - مانشستر سيتي اليابان كاتا كول برشلونة إسبانيول ماري إيربس مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان إنجلترا

المرشحون لجائزة فيفا للجمهور:

يتنافس ثلاثة مرشحين على جائزة فيفا للجمهور لعام 2024، وهم: مشجع لنادي كروز أزول المكسيكي، خوسيه أرماندو، ومشجع منتخب اسكتلندا كريج فيرجسون، إلى جانب جيليريمي جاندرا مورا عاشق النجم البرازيلي جابرييل بيك .

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:

تم الإعلان عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش وهم الآتي:

حسن الهيدوس

تيري أنتونيس

ياسين بنزيه

والتو بو

ميكاييل شيرينوس

فيديريكو دي ماركو

أليخاندرو جارناتشو

محمد قدوس

دينيس أوميدي

بول أونواتشو

جادين فيلوجين

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش

تم فتح باب التصويت على جائزة بوشكاش، والتي ستتوج مسجل أفضل هدف في الفترة ما بين 21 أغسطس 2023 - 10 أغسطس 2024، بداية من يوم 28 نوفمبر 2024، مع الإعلان الرسمي عن الأهداف المرشحة للجائزة.

الفائزون بجائزة الأفضل فئة الرجال في السنوات الماضية:

اللاعب الجنسية العام ليونيل ميسي الأرجنتين 2023 ليونيل ميسي الأرجنتين 2022 روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2021 روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2020 ليونيل ميسي الأرجنتين 2019 لوكا مودريتش كرواتيا 2018 كريستيانو رونالدو البرتغال 2017 كريستيانو رونالدو البرتغال 2016

الفائزات بجائزة الأفضل فئة السيدات في السنوات الماضية: