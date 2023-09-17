موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023 والمرشحون والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
The Best FIFAFIFA
فيفا الأفضلل. ميسيمبابي

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2023، موعد الحفل، القنوات الناقلة، والمرشحون وأكثر؟

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز "فيفا" الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، على جائزة أفضل لاعب في العالم، كما حصلت أليكسيا بوتياس عليها في الفئة النسائية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تكافئ جوائز فيفا أفضل المرشحين البارزين في كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين 19 ديسمبر 2022 و 20 أغسطس 2023، أي أن الترشيحات لا تشمل منافسة كأس العالم التي حققتها الأرجنتين في قطر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2023، والمرشحون والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023؟

لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2023، أو مكان إقامة الحفل، وإن كان من المتوقع أن يقام مطلع عام 2024.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم الأولية للمتنافسين والمتنافسات على الجوائز يوم 14 سبتمبر 2023.

ما هي طريقة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 'The best؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت. ويمكن الدخول والتصويت من هنا

ويبدأ التصويت على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ الإعلان عن القوائم الأولية.

الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربي منتخبات العالم، أما الربع الثالث تُحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرًا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة.

ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2023؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام وحاسة العام.

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

  1. أفضل لاعب
  2. أفضل لاعبة
  3. أفضل مدرب رجال
  4. أفضل مدرب سيدات
  5. أفضل حارس مرمى
  6. أفضل حارسة مرمى
  7. جائزة بوشكاش لأفضل هدف
  8. جائزة فيفا للجمهور
  9. فريق فيفبرو للرجال
  10. فريق فيفبرو للسيدات

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023؟

من المتوقع إذاعة حفل جوائز الأفضل 2023 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا وغيرها.

ويمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.

الحدث

الموعد

القنوات الناقلة

حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023

غير معلن

قناة فيفا بلس

من هم المرشحون لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2023؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الأفضل لعام 2023، وضمت القائمة أبرز النجوم أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي وآخرين.

اللاعبالفريقالمنتخب
خوليان ألفاريزمانشستر سيتيالأرجنتين
كيليان مبابيباريس سان جيرمانفرنسا
ليونيل ميسيإنتر ميامي - باريس سان جيرمانالأرجنتين
مارسيلو بروزوفيتشالنصر - إنتركرواتيا
كيفين دي بروينهمانشستر سيتيبلجيكا
ديكلان رايسآرسنال - وست هامإنجلترا
إلكاي جوندوجانبرشلونة - مانشستر سيتيألمانيا
إرلينج هالاندمانشستر سيتيالنرويج
رودريمانشستر سيتيإسبانيا
خفيتشا كفاراتسخيليانابوليجورجيا
فيكتور أوسيميننابولينيجيريا
برناردو سيلفامانشستر سيتيالبرتغال

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023:

اللاعبةالفريقالمنتخب
أيتانا بونماتيبرشلونةإسبانيا
جيني هيرموسوباتشوكاإسبانيا
ليندا كايسيدوريال مدريدكولومبيا
راشيل داليأستون فيلاإنجلترا
كاديدياتو ديانيباريس سان جيرمانفرنسا
كايتلين فوردآرسنالأستراليا
ماري فاولرمانشستر سيتيأستراليا
أليكس جرينوودمانشستر سيتيإنجلترا
ليندسي هورانليونالولايات المتحدة الأمريكية
أماندا إيليستيدتباريس سان جيرمانالسويد
لورين جيمستشيلسيإنجلترا
سام كيرتشيلسيأستراليا
مابي ليونبرشلونةإسبانيا
هيناتا ميازاوا ماينافي سينداياليابان
سالما بارالويلوبرشلونةإسبانيا
كيرا والشمانشستر سيتي - برشلونةإنجلترا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2023:

المدربالفريق / المنتخب
سيموني إنزاجيإنتر
بيب جوارديولامانشستر سيتي
أنجي بوستيكوجلوسلتيك - توتنهام
لوتشيانو سباليتينابولي
تشافي هيرنانديزبرشلونة

المرشحات لجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2023:

المدربةالفريق / المنتخب
بيتر جيرهاردسونالسويد
جوناثان خيرالديزبرشلونة
توني جوستافسونأستراليا
إيما هايستشيلسي
سارينا ويجمانإنجلترا

القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2023:

الحارسالفريقالمنتخب
ياسين بونوإشبيلية - الهلالالمغرب
تيبو كورتواريال مدريدبلجيكا
إيدرسونمانشستر سيتيالبرازيل
أندري أوناناإنتر - مانشستر يونايتدالكاميرون
مارك أندريه تير شتيجنبرشلونةألمانيا

القائمة الأولية للمرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2023:

الحارسةالفريقالمنتخب
كريستيان إندلرليونتشيلي
آن كاترين بيرجرتشيلسيألمانيا
ماري إيربسمانشستر يونايتدإنجلترا
ماكنزي أرنولدوست هام يونايتدأستراليا
كاتالينا كولبرشلونةإسبانيا
زيسيرا موسوفيتشتشيلسيالسويد
ساندرا بانوسبرشلونةإسبانيا

المرشحون لجائزة فيفا للجمهور:

يتنافس ثلاثة مرشحين على جائزة فيفا للجمهور لعام 2023، وهم: مشجع لنادي كولون أتلتيكو، فران هيرندال، وميجيل أنخيل، مشجع لفريق ميلوناريوس.

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2023:

لم يتم الإعلان بعد عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش

ومن المقرر أن يتم فتح التصويت على جائزة بوشكاش، والتي ستتوج مسجل أفضل هدف في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، بداية من يوم 21 سبتمبر 2023، مع الإعلان الرسمي عن الأهداف المرشحة للجائزة.

الفائزون بجائزة الأفضل فئة الرجال في السنوات الماضية:

اللاعبالجنسيةالعام
ليونيل ميسيالأرجنتين2022
روبرت ليفاندوفسكيبولندا2021
روبرت ليفاندوفسكيبولندا2020
ليونيل ميسيالأرجنتين2019
لوكا مودريتشكرواتيا2018
كريستيانو رونالدوالبرتغال2017
كريستيانو رونالدوالبرتغال2016

الفائزات بجائزة الأفضل فئة السيدات في السنوات الماضية:

اللاعبةالجنسيةالعام
أليكسيا بوتياسإسبانيا 2022
أليكسيا بوتياسإسبانيا2021
لوسي برونزإنجلترا2020
ميجان رابينوالولايات المتحدة الأمريكية2019
مارتاالبرازيل2018
ليكه مارتينسهولندا2017
كارلي لويدالولايات المتحدة الأمريكية2016

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