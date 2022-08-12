موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022، قوائم المرشحين والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022، الموعد والقنوات الناقلة، القوائم النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أوروبا وبقية الفئات

يقيم الاتحاد الأوروبي في كل عام حفل الجوئز الخاصة به للاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات في أواخر أغسطس، وذلك بالتزامن مع سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

في عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط وعودته بعد فرتة طويلة، أقيم حفل توزيع جوائز اللاعبين في سويسرا في أكتوبر.

وفي العام الماضي أقيم حفل تقديم جوائز الاتحاد الأوروبي في إسطنبول في 26 أغسطس 2021 والذي حصل فيه جورجينيو على الجائزة كأفضل لاعب في فئة الرجال بأوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة 12 أغسطس القائمة المصغرة للمرشحين لجوائزه والتي نستعرضها في التقرير الآتي:

ما هي جوائز الأفضل في أوروبا؟

جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا هي جائزة سنوية تمنح منذ عام 2011 من قبل الأتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم يلعب في قارة أوروبا، وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني حين ذاك هو من أنشأ هذه الجائزة بعد دمج جائزة الاتحاد الأوروبي مع جائزة الكرة الذهبية وكانت تمنحها مجلة فرانس فوتبول تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

حيث كانت تسمى من قبل بجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجائزة للاعب الذي قدم أداءاً استثنائياً في الموسم الكروي بداخل القارة العجوز، وكانت بدايتها منذ عام 2005 وحتى موسم 2009-10 عندما فاز إنتر ميلان بجميع الجوائز المتاحة في هذا الموسم قبل أن يتم إيقافها وأنشاء الجائزة الجديدة لليويفا، ويتم الإعلان عن الفائزين سنوياً في شهر أغسطس من كل عام في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.

وهي جائزة خاصة بأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا للرجال فقط وينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الجائزة تعطى لأفضل لاعب عن الموسم كاملاً بغض النظر عن جنسيته، شريطه أن يلعب لإحدى أندية كرة القدم المشاركة في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي، ويتم الحكم على اللاعبين من خلال النظر إلى مستوياتهم مع أنديتهم في البطولات القارية والمحلية وأضاً مع منتخابتهم الوطنية، وظل الوضع كما هو عليه حتى عام 2013 عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إضافة جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022؟

موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا هو يوم الخميس 25 أغسطس 2022 في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ويقام هذا العام في مدينة إسطنبول بتركيا.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022؟

تذاع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قناة بي إن سبورتس، كما تذاع أيضًا جميع الفعاليات الخاصة بالويفا، وعلى رأسها حفل جوائز الأفضل

الحدث الموعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022 الخميس 25 أغسطس 2022

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports News إسطنبول، تركيا

ما هي فئات الجائزة؟

كانت في البداية تقتصر جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا فقط، قبل أن يتم إضافة أفضل لاعبة في أوروبا منذ موسم 2012-13، واليوم أصبحت فئات الجوائز أكثر.

الفئة أفضل لاعب في أوروبا أفضل لاعبه في أوروبا أفضل مدرب فرق رجال في أوروبا أفضل مدرب / مدربة فريق سيدات في أوروبا أفضل حارس مرمى أفضل مدافع أفضل لاعب وسط أفضل مهاجم أفضل حارسة مرمى أفضل مدافعة أفضل لاعبة وسط أفضل مهاجمة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022 تتكون من الثلاثي كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكيفن دي بروينه.

اللاعب الفريق المنتخب كريم بنزيما ريال مدريد فرنسا تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا كيفن دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا

الفائزون بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل:

موسم اللاعب الفريق / المنتخب 2010-11 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2011-12 أندريس إنييستا برشلونة / إسبانيا 2012-13 فرانك ريبيري بايرن ميونخ / فرنسا 2013-14 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2014-15 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2015-16 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2016-17 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2017-18 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا 2018-19 فيرجيل فان دايك ليفربول / هولندا 2019-20 روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ / بولندا 2020-21 جورجينيو تشيلسي / إيطاليا

جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2022

لم يتم الإعلان بعد عن المرشحات للجائزة

الفائزات بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا من قبل:

الموسم اللاعبة الفريق / المنتخب 2012-13 نادين آنجرير فرانكفورت / ألمانيا 2013-14 نادين كيسلر فولفسبورج / ألمانيا 2014-15 سيليا شاشيتش فرانكفورت / ألمانيا 2015-16 آدا هيغربرج ليون / النرويج 2016-17 ليكه مارتينس برشلونة / هولندا 2017-18 بيرنيلي هاردر فولفسبورج / الدنمارك 2018-19 لوسي برونز ليون / الولايات المتحدة 2019-20 بيرنيلي هاردر فولفسبورج / الدنمارك 2020-21 أليكسيا بوتياس برشلونة / إسبانيا

جائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022 تتكون من الثلاثي بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب.

المدرب الفريق / المنتخب الجنسية بيب جوارديولا مانشستر سيتي إسبانيا كارلو أنشيلوتي ريال مدريد إيطاليا يورجن كلوب ليفربول ألمانيا

جائزة أفضل مدربة في أوروبا 2022

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد

جائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا 2022

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد

جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا 2022

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد.

جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا 2022

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد.

جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2022

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد.