أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعدٍ مع حفل جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، والذي سيقام يوم الخميس القادم 29 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 28 محرم 1440 هجرياً.

سيُقام الحفل هذا العام في فرنسا كما جرت العادة، وتعد هذه هي النسخة التاسعة من الجائزة، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2013 عن أضافته لجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد أن فرضت كرة القدم النسائية وجودها في الساحة الرياضية.

ويعد كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي فاز بالجائزة ثلاث مرات، وكذلك الوحيد الذي فاز بها مرتين على التوالي عن موسم 2015-16 و موسم 2016-17، وقد فاز فيها منذ نشأتها كلً من ليونيل ميسي، أندريس إنييستا، فرانك ريبيري ولوكا مودريتش الذي توج بالجائزة في العام الماضي.

فما هي جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا؟ وما هو موعد ومكان إقامة الحفل الخاص بها لتتويج الفائز عن موسم 2018-19؟ وما هي فئات الجائزة، وما هي طرق التصويت؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي.

جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا هي جائزة سنوية تمنح منذ عام 2011 من قبل الأتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم يلعب في قارة أوروبا، وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني حين ذاك هو من أنشأ هذه الجائزة بعد دمج جائزة الاتحاد الأوروبي مع جائزة الكرة الذهبية وكانت تمنحها مجلة فرانس فوتبول تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

حيث كانت تسمى من قبل بجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجائزة للاعب الذي قدم أداءاً استثنائياً في الموسم الكروي بداخل القارة العجوز، وكانت بدايتها منذ عام 2005 وحتى موسم 2009-10 عندما فاز إنتر ميلان بجميع الجوائز المتاحة في هذا الموسم قبل أن يتم إيقافها وأنشاء الجائزة الجديدة لليويفا، ويتم الإعلان عن الفائزين سنوياً في شهر أغسطس من كل عام في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.

رسميًا - ميسي يعود لمنافسة كريستيانو رونالدو على الأفضل في أوروبا

وهي جائزة خاصة بأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا للرجال فقط وينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الجائزة تعطى لأفضل لاعب عن الموسم كاملاً بغض النظر عن جنسيته، شريطه أن يلعب لإحدى أندية كرة القدم المشاركة في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي، ويتم الحكم على اللاعبين من خلال النظر إلى مستوياتهم مع أنديتهم في البطولات القارية والمحلية وأضاً مع منتخابتهم الوطنية، وظل الوضع كما هو عليه حتى عام 2013 عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إضافة جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

طريقة التصويت على جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا مشابهة لطريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية قبل دمجها مع جائزة أفضل لاعب في العام "The best"، حيث يكون التصويت من قِبل 55 صحفياً يمثلون جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 80 مدرباً من الأندية التي شاركت في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويتم التصويت المبدأي على القائمة المكونة من 10 لاعبين ليختار كلً منهم ثلاث لاعبين بالترتيب، يحصل الأول على 5 نقاط، ويحصل الثاني على 3 نقاط، بينما يتحصل الثالث على نقطة واحدة فقط.

ثم يتم جمع عدد نقاط كل لاعب ليترشح أفضل 3 لاعبين للتصفيات النهائية ليتم اختيار الفائز من بينهم عن طريق التصويت الإليكتروني خلال حف توزيع الجوائز.

سيكون موعد حفل جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-19 يوم الخميس 29 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو الحجة 1440 هجرياً ، في مدينة موناكو الفرنسية كما جرت العادة.

3⃣ men

3⃣ women

2⃣ prizes



🏆 Who will take home the 2018/19 UEFA Player of the Year Awards? 🏆



🗳️ Lionel Messi

🗳️ Cristiano Ronaldo

🗳️ Virgil van Dijk



🗳️ Lucy Bronze

🗳️ Ada Hegerberg

🗳️ Amandine Henry https://t.co/6e5uzA7D2s