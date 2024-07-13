تعرف على موعد حفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا لريال مدريد.. وما رقم القميص الذي سيرتديه رفقة الملكي؟.

انتهى الفصل الأخير لقصة من أكثر قصص انتقالات كرة القدم إثارة عبر تاريخها، وبعد سنوات من المفاوضات أعلن ريال مدريد، عن ضم كيليان مبابي بشكل رسمي.

وكان كيليان مبابي، قد أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، إلا أن الجميع يعلم أنها ستكون ريال مدريد.

وامتدت مفاوضات ريال مدريد، مع النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا، إلى سنوات وكان قريبًا من الانضمام في عام 2022، قبل أن تتعثر الصفقة، إلا أن هذه المرة الأمر على وشك أن يصبح رسميًا ويرتدى مبابي قميص الميرينجي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد حفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا لريال مدريد.. وما رقم القميص الذي سيرتديه رفقة الملكي؟.

ما موعد حفل تقديم كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد؟

سيتم تقديم كيليان مبابي رسميًا في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشرة بتوقيت إسبانيا المحلي.

ما تفاصيل حفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا لريال مدريد؟

أشار النادي الملكي إلى أنه قبل التقديم؛ سيقوم اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، بتوقيع العقود التي ستربطه بالفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات؛ وذلك بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.

وبعد توقيع العقود رسميًا وعرضه للجماهير؛ سيقوم كيليان مبابي بعقد مؤتمر صحفي، يرد فيه على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ولدى ريال مدريد خطط كبيرة لـ"تقديم" مبابي، الذي يعتبر أحد أهم الصفقات في تاريخ الفريق الملكي؛ حيث سيتم تركيب ممر من مخرج غرفة تبديل الملابس إلى المسرح الذي سيتم إنشاؤه في الطرف الشمالي من الملعب.

وسيتم مرافقة سير مبابي - على طول هذا الممشى -؛ بتأثير ناري على الجانبين، بالإضافة إلى موسيقى تصويرية لدخوله إلى أرضية الملعب، حاملًا القميص "رقم 9"، ووسط حضور 80 ألف مشجع تقريبًا.

وسيتواجد الضيوف الحاضرين في هذا الحدث الكبير، على المسرح المثبت على أرضية الملعب؛ حيث سيشاهدون صورًا ومقاطع للمسيرة الرائعة للنجم الفرنسي، من خلال لوحة بانورامية بزاوية "360 درجة".

ما أسعار تذاكر حفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا لريال مدريد؟

يسيطر الهوس على جماهير ريال مدريد من أجل حضور حفل تقديم نجم الفريق الجديد كيليان مبابي، على ملعب ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل.

ورغم إعلان ريال مدريد طرح تذاكر الحفل مجانًا للجماهير، إلا أن البعض قام بإعادة بيع التذاكر بمقابل مالي في "السوق السوداء".

وتتراوح أسعار إعادة البيع بين 30 و200 يورو، اعتمادًا على موقع الجلوس، ما ترك العديد من المعجبين الذين كانوا يرغبون في مشاهدة الحدث يشعرون بالإحباط والغش.

وشهدت قائمة الانتظار عبر الإنترنت للحصول على التذاكر استجابة ساحقة، حيث تنافس أكثر من 100 ألف مشجع لحضور عرض مبابي، وهذا ما يتجاوز بكثير سعة سانتياجو برنابيو التي تبلغ نحو 85 ألف مقعد.

وأثارت إعادة بيع التذاكر غضبًا بين مشجعي ريال مدريد، الذين عبروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم: "التذاكر معروضة للبيع في غضون ساعات قليلة"، وأضاف آخر: "من العار أن يكون لديك أعضاء يتصرفون على هذا النحو، على النادي أن يطرد أولئك الذين عرضوا التذاكر للبيع".

وقررت إدارة ريال مدريد، أن يكون حجز التذاكر على حسب العضوية، إذ تبدأ العضوية الأولى في حجز تذاكرها يوم الجمعة 12 يوليو، وبحد أقصى 4 تذاكر لكل مشترك، وفي اليوم التالي سيكون هناك 4 تذاكر لكل عضو في "Premium Madridista" على أن يكون يوم الأحد للجمهور العام وهذا سيعتمد على مدى توافر المقاعد المتبقية من الأعضاء.

ما تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد؟

كشف " فابريزيو رومانو" الصحفي الإيطالي الشهير، أن عقد مبابي مع ريال مدريد، لن يكون كالذي تم تقديمه في صيف 2022، خاصة وأن استراتيجية الملكي تغيرت بعد قرار اللاعب قبل عامين بالاستمرار مع الفريق الباريسي، وسيكون العقد أقل من السابق.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن مبابي، سيحصل على رسوم توقيع من ريال مدريد، أكثر من 100 مليون يورو، سيتم تقسيمها على سنوات عقده الخمس.

وأعلن ريال مدريد التعاقد مع مبابي وتقديمه يوم 16 يوليو في سانتياجو برنابيو.

ما راتب مبابي مع ريال مدريد وما مدة العقد؟

بحسب التقارير الصحفية، فإن كيليان مبابي، سيوقع على عقد مدته خمس سنوات مع ريال مدريد، تنتهي في صيف 2029.

ولم يتم الكشف بشكل رسمي حتى الآن عن راتب النجم الفرنسي، مع الميرينجي إلا أنه ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد.

ما رقم قميص مبابي مع ريال مدريد؟

أعلن ريال مدريد أن مبابي، سوف يرتدي القميص رقم 9 مع ريال مدريد، ليخلف مواطنه رحيل كريم بنزيما، في الصيف الماضي ويخلف نجومًا وأساطير عديدين في تاريخ النادي الملكي.