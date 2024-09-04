موعد حفل الكرة الذهبية 2024، قوائم المرشحين والقنوات الناقلة

تعرف على المرشحين، وموعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 والتي حققها ليونيل ميسي النسخة الماضية والقنوات الناقلة..

تشتعل المنافسة على عرش كرة القدم العالمية! فحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024 على الأبواب، والجميع يتساءل: من سيحصد لقب أفضل لاعب في العالم؟

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم نجوم ريال مدريد، فينيسيوس جونيورز وجود بيلينجهام، بجانب تألق رودري مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

كانت هذه الجائزة تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جائزة الكرة الذهبية 2024، موعد الحفل، طريقة التصويت، أبرز المرشحين، فئات الجائزة والفائزون السابقون وأكثر من ذلك..

ما هي جائزة الكرة الذهبية؟

جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و 2015 تم إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

فئات جائزة الكرة الذهبية 2024:

الجائزة الفئة الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة جائزة كوبا أفضل لاعب شاب (تحت 21 عام) جائزة ياشين أفضل حارس مرمى أفضل مدرب أفضل مدرب للرجال أفضل مدرب للسيدات فريق العام فريق العام للرجال فريق العالم للسيدات

ما هو موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2024؟ وأين سيقام؟

بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام

حيث يتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى ومن المقرر إقامته يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2024:

الحدث الموعد المكان حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 الإثنين 28 أكتوبر 2024،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات باريس، فرنسا

ما هي القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تستطيع مشاهدة حفل الكرة الذهبية عبر قنوات بي إن سبورت، كما يمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال التغطية المباشرة التي سيقدمها موقع جول لجميع مجريات وأحداث الحفل، والتي ستبدأ قبل انطلاقه بحوالي ساعة.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت الكرة الذهبية 2024 beIN Sports News

موقع جول

ما هي طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية؟

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف). مسيرة اللاعب.

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2024؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024، يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

ويعد غياب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قوائم الترشيح هو الحدث الأبرز، إذ كانت آخر مرة لم يتواجد فيها الثنائي في القائمة عام 2003.

اللاعب الفريق المنتخب جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا روبن دياش مانشستر سيتي البرتغال فيل فودين مانشستر سيتي إنجلترا فريدريكو فالفيردي ريال مدريد أوروجواي إيميليانو مارتينيز أستون فيلا الأرجنتين إرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج نيكو ويليامز أتلتيكو بيلباو إسبانيا جرانيت تشاكا باير ليفركوزن سويسرا أرتيم دوفبيك جيرونا/ روما أوكرانيا توني كروس ريال مدريد/ معتزل ألمانيا / معتزل فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل داني أولمو لايبزيج/ برشلونة إسبانيا فلوريان فيرتز باير ليفركوزن ألمانيا مارتين أوديجارد آرسنال النرويج ماتس هوملز بورسيا دورتموند/ روما ألمانيا رودري مانشستر سيتي إسبانيا هاري كين بايرن ميونخ إنجلترا ديكلان رايس آرسنال إنجلترا فيتينيا باريس سان جيرمان البرتغال كول بالمر تشيلسي إنجلترا داني كارباخال ريال مدريد إسبانيا لامين يامال برشلونة إسبانيا بوكايو ساكا آرسنال إنجلترا هاكان تشالهان أوغلو إنتر تركيا ويليام ساليبا آرسنال فرنسا لاوتارو مارتينيز إنتر الأرجنتين أديمولا لوكمان أتالانتا نيجيريا كيليان مبابي باريس سان جيرمان / ريال مدريد فرنسا أليخاندرو جريمالدو باير ليفركوزن إسبانيا أنطونيو روديجير ريال مدريد ألمانيا

من هو اللاعب الأكثر فوزاً بالجائزة الذهبية؟

منذ انطلاق الجائزة عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي ، حيث فاز بها 8 مراتٍ آخرهم كان في عام 2023، ويأتي خلفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي حصل عليها في 5 مناسبات.

فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف الذي تألق في سبعينيات القرن الماضي، ميشيل بلاتيني وماركو فان باستن اللذان سيطرا على فترة الثمانينيات، أما فرانتس بيكنباور، رونالدو، كيفن كيجان، ألفريدو دي ستيفانو وكارل هاينتز رومينيجه فقد فاز كلٌ منهم بالجائزة مرتين.

فيما كان الفوز بها مرةً واحدةً من نصيب: جورج بيست، زين الدين زيدان، مايكل أوين وجورج وياه إضافةً إلى كاكا ولوكا مودريتش.

قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية:

اللاعب المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ليونيل ميسي 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019، 2021, 2023) 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 1 (2007) كريستيانو رونالدو 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018) 1 (2019) ميشيل بلاتيني 3 (1983, 1984, 1985) - 2 (1977, 1980) يوهان كرويف 3 (1971, 1973, 1974) - 1 (1975) ماركو فان باستن 3 (1988, 1989, 1992) - - فرانز بكنباور 2 (1972, 1976) 2 (1974, 1975) 1 (1966) رونالدو 2 (1997, 2002) 1 (1996) 1 (1998) ألفريدو دي ستيفانو 2 (1957, 1959) 1 (1956) - كيفن كيجان 2 (1978, 1979) 1 (1977) - كارل-هاينز رومينيجه 2 (1980, 1981) 1 (1979) - لويس سواريز 1 (1960) 2 (1961, 1964) 1 (1965) إيزيبيو 1 (1965) 2 (1962, 1966) - بوبي تشارلتون 1 (1966) 2 (1967, 1968) - ريموند كوبا 1 (1958) 1 (1959) 2 (1956, 1957) جيرد مولر 1 (1970) 1 (1972) 2 (1969, 1973) زين الدين زيدان 1 (1998) 1 (2000) 1 (1997) جياني ريفيرا 1 (1969) 1 (1963) - رود خوليت 1 (1987) 1 (1988) - لوثر ماتايوس 1 (1990) 1 (1991) - روبرتو باجيو 1 (1993) 1 (1994) - هريستو ستويتشكوف 1 (1994) 1 (1992) - آندري شيفتشينكو 1 (2004) - 2 (1999, 2000) جورج بيست 1 (1968) - 1 (1971) ألان سيمونسن 1 (1977) - 1 (1983) رونالدينيو 1 (2005) - 1 (2004) ستانلي ماثيوس 1 (1956) - - عمر سيفوري 1 (1961) - - جوزيف ماسوبوست 1 (1962) - - ليف ياشين 1 (1963) - - دينيس لو 1 (1964) - - فلوريان ألبيرت 1 (1967) - - أوليج بلوخين 1 (1975) - - باولو روسي 1 (1982) - - إيجور بيلانوف 1 (1986) - - جيان-بيير بابين 1 (1991) - - جورج وياه 1 (1995) - - ماتياس سامير 1 (1996) - - ريفالدو 1 (1999) - - لويس فيجو 1 (2000) - - مايكل أوين 1 (2001) - - بافيل نيدفيد 1 (2003) - - فابيو كانافارو 1 (2006) - - كاكا 1 (2007) - - لوكا مودريتش 1 (2018) - - كريم بنزيما 1 (2022) - -

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2024؟

اللاعب الفريق المنتخب لورين هيمب مانشستر سيتي إنجلترا أيتانا بونماتي برشلونة إسبانيا باربرا باندا أورلاندو برايد زامبيا تارسياني ليما هيوستن داش البرازيل آدا هيجربرج ليون النرويج مانويلا جيوجيليانو روما إيطاليا مالوري سوانسون شيكاغو ريد ستارز الولايات المتحدة الأمريكية جلوديس بيرلا فيجوسدوتير بايرن ميونخ أيسلندا ماريونا كالدينتي برشلونة/تشيلسي إسبانيا لورين جيمس تشيلسي إنجلترا ليا شويلير بايرن ميونخ ألمانيا باتريشيا جويجارو برشلونة إسبانيا جابي بورتيليو كورينثيانز البرازيل تابيا تشاوينجا باريس سان جيرمان/ليون مالاوي كارولين هانسن برشلونة النرويج ليندسي هورن ليون الولايات المتحدة الأمريكية سزويك نيسكن تشيلسي ألمانيا يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي اليابان لوسي برونز مانشستر سيتي إنجلترا ماريونا كالدينتي برشلونة إسبانيا سلمى بارالويلو برشلونة إسبانيا جوليا جوين بايرن ميونخ ألمانيا خديجة شو مانشستر سيتي جامايكا جرايس جيورو باريس سان جيرمان فرنسا أليكسيا بوتياس برشلونة إسبانيا صوفيا سميث بورتلاند ثورنز الولايات المتحدة الأمريكية إوا باجور فولسبورج / برشلونة بولندا اليسا ناهير بوستن بريكيرز الولايات المتحدة الأمريكية مايرا راميريز تشيلسي كولومبيا ماري انطوانيت كاتوتو فرنسا باريس سان جيرمان

من هم المرشحون لجائزة كوبا 2024؟

اللاعب الفريق البلد باو كوبارسي برشلونة إسبانيا أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد الأرجنتين أردا جولر ريال مدريد تركيا كريم كوناتي ريد بول سالزبورج ساحل العاج كوبي ماينو مانشستر يونايتد إنجلترا جواو نيفيز بنفيكا/باريس سان جيرمان البرتغال سافينيو جيرونا/مانشستر سيتي البرازيل ماتيس تيل بايرن ميونخ فرنسا لامين يامال برشلونة إسبانيا وارن زائير إيمري باريس سان جيرمان فرنسا

من هم المرشحون لجائزة ياشين 2024؟

اللاعب الفريق البلد ديوجو كوستا بورتو البرتغال جيانلوجي دوناروما باريس سان جيرمان إيطاليا جريجور كوبيل بوروسيا دورتموند سويسرا مايك ماينان ميلان فرنسا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا الأرجنتين أندري لونين ريال مدريد أوكرانيا جيورجي مامارداشفيلي فالنسيا جورجيا أوناي سيمون أتلتيك بيلباو إسبانيا يان سومر إنتر سويسرا رونوين ويليامس صن داونز جنوب إفريقيا

من هم المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال في 2024؟

المدرب الفريق/المنتخب الجنسية تشابي ألونسو باير ليفركوزن إسبانيا بيب جوارديولا مانشستر سيتي إسبانيا كارلو أنشيلوتي ريال مدريد إيطاليا جيان بييرو جاسبيريني أتالانتا إيطاليا لويس دي لا فوينتي إسبانيا إسبانيا ليونيل سكالوني الأرجنتين الأرجنتين

من هم المرشحون لجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2024؟

المدرب الفريق/المنتخب الجنسية سونيا بومباستور ليون فرنسا جوناثان جيرالديز برشلونة/واشنطن سبيريت إسبانيا فيلبيا باتاو بنفيكا البرتغال إيما هايز تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية إنجلترا سارينا ويجمان إنجلترا هولندا آرثر إلياس البرازيل البرازيل

ما الفرق المرشحة لجائزة فريق العالم في 2024 للرجال؟

الفريق الدولة باير ليفركوزن ألمانيا بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي إنجلترا جيرونا إسبانيا ريال مدريد

ما الفرق المرشحة لجائزة فريق العالم في 2024 للسيدات؟