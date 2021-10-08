موعد حفل الكرة الذهبية 2021، القنوات الناقلة والمرشحون

تعرف على المرشحين، وموعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2021، بعد الغائها في العام الماضي بسبب فيروس كورونا، ومن يحصل على الجائزة بعد ميسي في آخر نسخة؟

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2021، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن، خاصة بعدما ألغت فرانس فوتبول الجائزة في العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقب شديد، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة، فهل يستمر ميسي في التربع على الصدارة والوصول إلى الجائزة السابعة له في مسيرته ويحقق الجائزة الثانية على التوالي بعد جائزة عام 2019، أم يتساوى معه رونالدو، ويصل إلى الجائزة السادسة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تألقه في البريمرليج، وكريم بنزيما وغيرهم من النجوم.

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

كانت هذه الجائزة تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جائزة الكرة الذهبية 2021، موعد الحفل، طريقة التصويت، أبرز المرشحين، فئات الجائزة والفائزون السابقون وأكثر من ذلك..

ما هي جائزة الكرة الذهبية؟

جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و 2015 تم إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

فئات جائزة الكرة الذهبية 2021:

الجائزة الفئة الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة جائزة كوبا أفضل لاعب شاب (تحت 21 عام) جائزة ياشين أفضل حارس مرمى

ما هو موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2021؟ وأين سيقام؟

بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، وسيشارك النجم ديدييه دروجبا في تقديمه، حيث سيتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعيبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى ومن المقرر إقامته يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021.

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📆 october 8th : nominees

⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et — France Football (@francefootball) September 29, 2021

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2021:

الحدث الموعد المكان حفل جائزة الكرة الذهبية 2021 الإثنين29 نوفمبر 2021 باريس، فرنسا

ما هي القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

لن تحصل أي قناة عربية على حقوق بث حفل جائزة الكرة الذهبية 2021، لكن يمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال التغطية المباشرة التي سيقدمها موقع جول لجميع مجريات وأحداث الحفل، والتي ستبدأ قبل انطلاقه بحوالي نصف ساعة.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت الكرة الذهبية 2021 الحساب الرسمي لمجلة فرانس فوتبول على اليوتيوب،

موقع جول

ما هي طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية؟

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف). مسيرة اللاعب.

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

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من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2021؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2021، وعلى رأسها الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الثنائي العربي محمد صلاح ورياض محرز، وكريم بنزيما المتألق في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد.

ومن برشلونة لم يتواجد إلا لاعب واحد فقط هو بيدري والذي قدم موسمًا استثنائيًا في العام الماضي، سواء مع برشلونة أو منتخبي إسبانيا الأول والأوليمبي، وكذلك الأمر مع ليفربول مثله في القائمة لاعب واحد فقط هو محمد صلاح.

وسيطر لاعبو تشيلسي ومانشستر سيتي على القائمة، إذ يتواجد خماسي البلوز في القائمة وهم نجولو كانتي، جورجينو، ماسون ماونت، سيزار أزبيليكوتا، وروميلو لوكاكو، بالإضافة إلى خماسي مانشستر سيتي، وهم كيفين دي بروينه، رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينج، روبن دياش.

قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2021:

اللاعب الفريق البلد رياض محرز مانشستر سيتي الجزائر نجولو كانتي تشيلسي فرنسا إرلينج هالاند بوروسيا دورتموند النرويج ليوناردو بونوتشي يوفنتوس إيطاليا ماسون ماونت تشيلسي إنجلترا هاري كين توتنهام إنجلترا جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان إيطاليا رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي إنجلترا نيكولو باريلا إنتر إيطاليا ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الأرجنتين برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد البرتغال بيدري برشلونة إسبانيا لوكا مودريتش ريال مدريد كرواتيا جورجيو كيليني يوفنتوس إيطاليا كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا نيمار باريس سان جيرمان البرازيل روبين دياز مانشستر سيتي البرتغال لاوتارو مارتينيز إنتر الأرجنتين سيمون كيير ميلان الدنمارك روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بولندا جورجينو تشيلسي إيطاليا محمد صلاح ليفربول مصر سيزار أزبيليكوتا تشيلسي إسبانيا روميلو لوكاكو تشيلسي بلجيكا كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد البرتغال كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا فيل فودين مانشستر سيتي إنجلترا لويس سواريز أتلتيكو مدريد أوروجواي جيرارد مورينو فياريال إسبانيا

من هو اللاعب الأكثر فوزاً بالجائزة الذهبية؟

منذ أن انطلقت الجائزة في عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي ، حيث فاز بها 6 مراتٍ آخرهم كان في عام 2019، ويأتي خلفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي حصل عليها في 5 مناسبات.

فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف الذي تألق في سبعينيات القرن الماضي، ميشيل بلاتيني و ماركو فان باستن اللذان سيطرا على فترة الثمانينيات، أما فرانتس بيكنباور ، رونالدو ، كيفن كيجان ، ألفريدو دي ستيفانو و كارل هاينتز رومينيجه فقد فاز كلٌ منهم بالجائزة مرتين.

فيما كان الفوز بها مرةً واحدةً من نصيب: " جورج بيست ، زين الدين زيدان ، مايكل أوين و جورج وياه" ، إضافةً إلى كاكا الذي كان في 2007 آخر من فاز بها قبل أن تصبح حكرًا على ميسِّي ورونالدو، ولوكا مودريتش آخر الفائزين بها.

قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية:

اللاعب المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ليونيل ميسي 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019) 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 1 (2007) كريستيانو رونالدو 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018) 1 (2019) ميشيل بلاتيني 3 (1983, 1984, 1985) - 2 (1977, 1980) يوهان كرويف 3 (1971, 1973, 1974) - 1 (1975) ماركو فان باستن 3 (1988, 1989, 1992) - - فرانز بكنباور 2 (1972, 1976) 2 (1974, 1975) 1 (1966) رونالدو 2 (1997, 2002) 1 (1996) 1 (1998) ألفريدو دي ستيفانو 2 (1957, 1959) 1 (1956) - كيفن كيجان 2 (1978, 1979) 1 (1977) - كارل-هاينز رومينيجيه 2 (1980, 1981) 1 (1979) - لويس سواريز 1 (1960) 2 (1961, 1964) 1 (1965) إيزيبيو 1 (1965) 2 (1962, 1966) - بوبي تشارلتون 1 (1966) 2 (1967, 1968) - ريموند كوبا 1 (1958) 1 (1959) 2 (1956, 1957) جيرد مولر 1 (1970) 1 (1972) 2 (1969, 1973) زين الدين زيدان 1 (1998) 1 (2000) 1 (1997) جياني ريفيرا 1 (1969) 1 (1963) - رود خوليت 1 (1987) 1 (1988) - لوثر ماتايوس 1 (1990) 1 (1991) - روبرتو باجيو 1 (1993) 1 (1994) - هريستو ستويتشكوف 1 (1994) 1 (1992) - آندري شيفتشينكو 1 (2004) - 2 (1999, 2000) جورج بيست 1 (1968) - 1 (1971) ألان سيمونسن 1 (1977) - 1 (1983) رونالدينيو 1 (2005) - 1 (2004) ستانلي ماثيوس 1 (1956) - - عمر سيفوري 1 (1961) - - جوزيف ماسوبوست 1 (1962) - - ليف ياشين 1 (1963) - - دينيس لو 1 (1964) - - فلوريان ألبيرت 1 (1967) - - أوليج بلوخين 1 (1975) - - باولو روسي 1 (1982) - - إيجور بيلانوف 1 (1986) - - جيان-بيير بابين 1 (1991) - - جورج وياه 1 (1995) - - ماتياس سامير 1 (1996) - - ريفالدو 1 (1999) - - لويس فيجو 1 (2000) - - مايكل أوين 1 (2001) - - بافيل نيدفيد 1 (2003) - - فابيو كانافارو 1 (2006) - - كاكا 1 (2007) - - لوكا مودريتش 1 (2018) - -

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2021؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية للسيدات 2021 ويتصدرها الثنائي الإسباني أليكس بوتيلاس، ساندرا بانوس، بالإضافة إلى ثلاثي كندا؛ جيسي فيلمينج، أشلي لورانس، وكريستين سنكلير.

قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للسيدات 2019:

اللاعب الفريق البلد أليكس بوتيلاس برشلونة إسبانيا ماجدالينا أريكسون تشيلسي السويد ماري انطوانيت كاتوتو باريس سان جيرمان فرنسا سام كير تشيلسي أستراليا ستينا بلاكستينيوس هكن السويد ويندي رينارد ليون فرنسا سامانثا ميويز نورث كارولينا الولايات المتحدة الأمريكية بيرنيل هاردا تشيلسي الدنمارك فيفيان ميديما آرسنال هولندا ساندرا بانوس برشلونة إسبانيا ليكه مارتينز برشلونة هولندا جيسي فيليمنج تشيلسي كندا إريني بارايدس باريس سان جيرمان إسبانيا آشلي لورانس باريس سان جيرمان كندا كريستين سنكيلر بورتلاند ثومس كندا إلين وايت مانشستر سيتي إنجلترا كريستين إيندلير ليون تشيلي جينيفر هيرمسو برشلونة إسبانيا فيران كيربي تشيلسي إنجلترا كاديدياتو ديانى باريس سان جيرمان فرنسا

من هم المرشحون لجائزة كوبا 2021؟

كشفت مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين للفوز بجائزة كوبا الخاصة بأفضل شاب وشملت القائمة النهائية 10 لاعبين وهم ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، بوكايو ساكا، لاعب آرسنال، بيدري لاعب برشلونة، جيريمي دوكو لاعب ستاد رين، وريان جرافنبرخ لاعب أياكس.

بالإضافة إلى جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، وثنائي بوروسيا دورتموند، جود بيلينجهام وجيوفاني رينا، ومعهم نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا 2021:

اللاعب الفريق البلد ماسون جرينوود مانشستر يونايتد إنجلترا بوكايو ساكا آرسنال إنجلترا بيدري برشلونة إسبانيا جيريمي دوكو ستاد رين بلجيكا ريان جرافنبرخ أياكس هولندا جمال موسيالا بايرن ميونخ ألمانيا فلوريان فيرتز باير ليفركوزن ألمانيا جود بيلينجهام بوروسيا دورتموند إنجلترا جيوفاني رينا بوروسيا دورتموند الولايات المتحدة الأمريكية نونو مينديش باريس سان جيرمان البرتغال

من هم المرشحون لجائزة ياشين 2021؟

يتنافس 10 لاعبين على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2021 ويتصدرهم الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان والذي يعد المرشح الأبرز لها بعد التتويج ببطولة يورو 2020 رفقة منتخب بلاده، وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، ومعهم كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا، وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الذي فاز مع البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد أيضًا في القائمة تيبو كورتوا، حارس مرمى، ووصوله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، كما يتواجد إيميليانو مارتييز الذي ساهم بشكل كبير في فوز الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا بعد غياب استمر سنوات، والعملاق الألماني مانويل نوير يزين القائمة كعادته.

كما يتواجد الثنائي السلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وسمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر، الذي ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي، بالإضافة إلى كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرما

قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين 2021: