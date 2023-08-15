موعد وتفاصيل حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي

تفاصيل حفل تقديم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور

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يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، حفل تقديم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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الهلال توصل إلى اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع نيمار "31 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو تقريبًا.

وقبل الاتفاق مع نيمار.. حاول الزعيم الهلالي، التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ثم المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان بالذات.

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ميسي فضل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ بينما أصر مبابي، على البقاء مع فريق العاصمة الفرنسية، قبل الرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد "مجانًا"، في الصيف القادم.

ما موعد حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي؟

من المقرر أن يُقام حفل تقديم نيمار جونيور، لاعبًا جديدًا لنادي الهلال، مساء يوم السبت القادم، قبل مباراة الزعيم أمام الفيحاء، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ولأجل ذلك.. قررت الرابطة السعودية المحترفة، نقل مباراة الهلال والفيحاء، من ملعب الأمير فيصل بن فهد؛ لتقام على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ما تفاصيل حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي؟

قبل انطلاق المباراة، وبحضور أكثر من 60 ألف متفرج؛ سيدخل الساحر البرازيلي، أرضية ملعب الملك فهد الدولي؛ حيث من المتوقع أن يصاحب تقديمه، العديد من الفقرات والألعاب النارية.

ومن المرجح أن يظهر في أحد الأماكن الأثرية والسياحية في المملكة في البداية قبل تقديمه في الملعب، كما قد يشهد الحفل حضور أسطورة البرازيل ريفيلينو.

وفضل الهلال، أن يكون الحفل يوم السبت، بدلًا من غدٍ الأربعاء أو الخميس، كما كان محددًا سابقًا؛ لإضفاء حماس أكبر على مباراة الفريق الأزرق أمام الفيحاء، وضمان حضور أكبر عدد من المشجعين.

ما هو راتب نيمار مع الهلال السعودي؟

نجح القائمون على الرياضة السعودية؛ في إقناع نيمار، بالانتقال إلى نادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعديد من الإغراءات المالية.

وحسب صحيفة "فوت ميركاتو"؛ سيحصل نيمار على راتب سنوي "100 مليون يورو"، مع مكافأة تُقدر بـ80 ألف يورو عن كل انتصار يحققه مع الهلال، و500 ألف أخرى لكل منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يروج فيه للمملكة العربية السعودية.

متى يلعب نيمار أول مباراة مع الهلال السعودي؟

الإعلامي البرازيلي برونو أندرادي أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مباراة نيمار الأولى مع الهلال، ستكون مساء يوم السبت، أمام الفيحاء.

هذا الأمر أصبح غير مؤكد الآن؛ حيث أنه على الأغلب سيحضر نيمار، مباراة الهلال والفيحاء من المدرجات، على أن يُشارك في مواجهة الرائد، يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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