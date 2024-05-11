"موعد تجديد العقد ورسالة إنذار إلى النصر" .. جيسوس يفاجئ جماهير الهلال بعد التتويج بالدوري الأقوى!

ماذا قال جيسوس بعد حسم الهلال للقب دوري روشن السعودي..

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وسط عاصفة من التصفيق، استهل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، مؤتمره الصحفي بعد فوز الزعيم بلقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والذي حسمه قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

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وحقق الهلال فوزًا على الحزم بنتيجة (4-1)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في مباراة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، محافظًا على مسيرته بلا هزائم، بعد تحقيق الانتصار رقم 29 في مشواره هذا الموسم.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه لم يحسم مسألة تجديد عقده مع الهلال حتى هذه اللحظة، ولكن المحامي الخاص به سيتواجد في المملكة خلال الأسبوع المقبل، من أجل بحث ملف التجديد بشكل رسمي.

وأبدى جيسوس سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي، وهو أول لقب دوري يفوز به في السعودية، وهو ما جاء من أجله، مبينًا أن الهلال تجاوز عقبة عدم اكتمال الصفوف في بداية الموسم، ليحقق الدوري الأقوى في المملكة، بعد 11 شهرًا من العمل الجاد.

ووجه جيسوس رسالة لجماهير الهلال، قائلًا "أبارك لكم البطولة، لديكم نادي عظيم، ولديه أساسات كبيرة بقيادة فهد بن نافل وفهد المفرج، نحن أبطال أقوى نسخة في تاريخ الدوري السعودي، ونأمل أن يليق التتويج بهذا الأمر في آخر مباراة على أرضنا".

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وأرسل مدرب الهلال رسالة تحذيرية "ضمنية" إلى النصر، قبل مباراة الديربي في الجولة 32 من دوري روشن السعودي، قائلًا إنه يطمح لإنهاء الموسم بلا خسارة في الدوري، مضيفًا أن الزعيم لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في كافة المسابقات هذا الموسم.

وأضاف جيسوس أن مشروعه مع الهلال، هو التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، والإعداد الجيد لتقديم عمل مميز في بطلة كأس العالم للأندية 2025.

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