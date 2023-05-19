موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2023-24

تعرف على موعد انطلاق الأدوار التمهيدية والملحق والمجموعات في نسخة 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا..

بعد نسخة مثيرة واستثنائية في موسم 2022-23 لا تزال لم تبح بكامل أسرارها بعد، تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة التاسعة والستين من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام خلال موسم 2023-24.

نسخة رائعة بكل المقاييس، توجت بنهائي قاري هو الأول من نوعه بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي.

ولن يكون على الجماهير الانتظار طويلًا لعودة دوري أبطال أوروبا، مع اقتراب انطلاق الأدوار التمهيدية من البطولة، والمؤهلة إلى النقطة الأهم بطبيعة الحال، دور المجموعات الذي يشهد مشاركة أفضل 32 فريقًا أوروبيًا.

وتنتظر الجماهير التعرف على الـ32 فريقًا الذين سيتأهلون إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

والآن يبقى السؤال، متى ينطلق دوري أبطال أوروبا 2023-24؟، وماهي الأندية التي تأهلت إلى البطولة حتى الآن؟ هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2023-24؟

تنطلق مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24 يوم 27 يونيو 2023، بإقامة مباريات الذهاب، فيما تقام مباريات الإياب يوم 30 يونيو 2023، ثم يقام الدور المؤهل الأول في يومي 11-12 يوليو 2023 بالنسبة لمباريات الذهاب و18-19 يوليو 2023 بالنسبة للعودة، والثاني في أواخر الشهر نفسه بالتحديد يومي 25-26 يوليو 2023 بالنسبة لمباريات الذهاب، و1-2 أغسطس بالنسبة للعودة، على أن يقام الدور المؤهل الثالث في أوائل أغسطس 2022 وبالتحديد في يومي 8-9 أغسطس بالنسبة للذهاب، و15 أغسطس 2023 للعودة.

أما الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بعد كل هذه المراحل سيكون بين يومي 22 و30 أغسطس 2023، حيث تقام جولة الذهاب يومي 22 و23 أغسطس، على أن تقام جولة الإياب يومي 29 و30 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا يوم 13 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الأول في 20 يونيو والثاني في 21 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الثالث يوم 24 يوليو 2023.

قرعة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم 7 أغسطس 2022، على أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 31 أغسطس 2023.

الدور موعد القرعة موعد مباراة الذهاب موعد مباراة الإياب الدور التمهيدي 13 يونيو 2023 27 يونيو 2023 30 يونيو 2023 الدور المؤهل الأول 20 يونيو 2023 11 - 12 يوليو 2023 18-19 يوليو 2023 الدور المؤهل الثاني 21 يونيو 2023 25 - 26 يوليو 2023 1 - 2 أغسطس 2023 الدور المؤهل الثالث 24 يوليو 2023 8 - 9 أغسطس 2023 15 أغسطس 2023 الملحق المؤهل إلى دور المجموعات 7 أغسطس 2023 22 - 23 أغسطس 2023 29 - 30 أغسطس 2023

ما موعد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-24؟

وبعد التعرف على الأندية المتأهلة إلى دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا بعد سلسلة من التصفيات والأدوار التمهيدية، تقام قرعة دور المجموعات من البطولة يوم 31 أغسطس 2023.

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

وعلى عكس ما حدث الموسم الماضي بسبب كأس العالم، سيكون الاتحاد الأوروبي في براح من أمره، ولذلك فإن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا سينتهي يوم 13 ديسمبر 2023.

مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-24