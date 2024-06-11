تعرف على موعد المباراة الودية بين البرازيل وأمريكا قبل كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

يتطلع منتخب البرازيل إلى التعبير عن نفسه بقوة قبل منافسات كوبا أمريكا 2024 حين يحل ضيفًا على المنتخب الأمريكي على ملعب كامبنج وورلد.

وينتظر مشجعو السيليساو بروفة لكيف يدخل فريقهم إلى البطولة وهو الذي يخوض غمار المسابقة في وقت لا تمر به البرازيل بأفضل مستوى.

في السطور التالية تعرف على موعد المباراة الودية بين البرازيل وأمريكا قبل كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد المباراة الودية بين البرازيل وأمريكا قبل كوبا أمريكا 2024 ؟

موعد المباراة الودية بين البرازيل وأمريكا قبل كوبا أمريكا 2024 هو يوم الخميس 13 يونيو 2024 على ملعب كامبينج وورلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا؟

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة SSC SPORT 1 HD.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق البرازيل - أمريكا الخميس 13 يونيو 2024

02:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD كامبينج وورلد حماد العنزي

التشكيل المتوقع للبرازيل أمام أمريكا قبل كوبا أمريكا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب دوريفال جونيور المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3