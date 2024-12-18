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جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات
أحمد مجدي

موعد المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان والقنوات الناقلة

الكويت v عمانالكويتعمانكأس الخليج

تعرف على موعد المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

الكويت تستضيف عمان في الافتتاح بمباراة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة مع عودة الكويت واستضافة البطولة على أرضها وبين جماهيرها، وتطور عمان خلال السنوات الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان؟

موعد المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان هو يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان؟

تذاع مباراة الكويت وعمان في افتتاح كاس الخليج العربي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الكويت - عمانالسبت 21 ديسمبر 2024
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		الكاس القطريةجابر الأحمد الدولي
الكويت الرياضية
أبو ظبي الرياضية
SSC

التشكيل المتوقع للكويت أمام عمان في افتتاح كأس الخليج العربي 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىخالد الرشيدي
خط الدفاعناصر خضر - فهد الهاجري - راشد الدوسري - معاذ الظفيري
خط الوسطسلطان العنزي - فيصل زايد - - أحمد الظفيري
خط الهجوممبارك الفنيني - بندر بورسلي - سلمان العوضي

التشكيل المتوقع لعمان أمام الكويت في افتتاح كأس الخليج العربي 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب العماني رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىفايز الرشيدي
خط الدفاعأحمد الكعبي - ملهم السنيدي - محمد المسلمي - ثاني الرشيدي
خط الوسطحارب السعدي – حسين الشحري – زاهر الأغبري – عبد الله فواز
خط الهجومعصام الصبحي - الفرج الكيومي
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