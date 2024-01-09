تعرف على موعد المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر متابعي كرة القدم وبالأخص عُشاق الكرة الآسيوية انطلاق كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، والتي يتوقع الكثيرين لها أن تكون النسخة الأنجح جماهيرياً وتسويقياً خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في تنظيم كأس العالم الماضي.

تُعد النسخة الحالية هي الثامنة عشرة من كأس الأمم الآسيوية وكان من المخطط أن تُلعب في الصين، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا تم اسنادها لقطر التي تفتتح البطولة بلقاء هام أمام منتخب لبنان، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلً من الصين وطاجيكستان.

يمتلك العنابي لقب وحيد من كأس آسيا، والتي حصدها في البطولة الأخيرة عام 2019، بعدما قدم أداءً غاية في الروعة والمفاجأة أيضاً، لذا يسعى المنتخب القطري للحفاظ على اللقب خاصة وهو المنظم، على الجانب الآخر لم يُتوج المنتخب اللبناني بالبطولة من قبل، ويسعى جماهيرة لتقديم أداء مُشرف ومحاولة تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخهم.

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وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات كأس آسيا 2023، المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين

ما موعد المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان؟

موعد مباراة منتخب قطر ومنتخب لبنان في المباراة الافتتاحية من كأس آسيا 2023 هو الجمعة 12 يناير 2024، على استاد لوسيل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين منتخب قطر ومنتخب لبنان في كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب قطر ضد منتخب لبنان في مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - لبنان الجمعة 12 يناير 2024

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر beIN Sports استاد لوسيل

تشكيل قطر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

مشعل برشم

همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميجيل

مصطفى طارق مشعل – أحمد فتحي – حسن الهيدوس

أكرم عفيف - أحمد علاء - المعز علي

تشكيل لبنان المتوقع:

التشكيل| 4-1-4-1

مصطفى مطر

قاسم الزين – حسين زين – روبرت ملكي – نصار نصار

محمد علي دهيني

سوني سعد – باسل جرادي – محمد حيدر - علي طنيش

هلال الحلوة