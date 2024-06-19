تعرف على موعد موعد المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكندا والقنوات الناقلة

يقص كل من الأرجنتين وكندا شريط مباريات كوبا أمريكا 2024 بمباراة الافتتاح التي تجمع بينهما على ملعب ميرسيدس بنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأرجنتين حامل اللقب يطمح للدخول في البطولة بأفضل شكل، وسط مجموعة تضم كلًا من بيرو وتشيلي إلى جانب كندا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد موعد المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكندا والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة موعد المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكندا؟

موعد موعد المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكندا، هو يوم السبت 21 يونيو 2024 على ملعب ميرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكندا وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

لم يتم تحديد آلية مشاهدة البطولة عبر الإنترنت حتى الآن لكن المتوقع نقلها عبر شاهد حال اشترت SSC كوبا أمريكا 2024.

وفي حال حصول شبكة بي إن سبورتس عليها بمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم بث المباريات عبر "يوتيوب" وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأرجنتين - كندا السبت 21 يونيو 2024

03:00 مصر والسعودية لم تحدد بعد ميرسيدس بنز خليل البلوشي

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كندا في كوبا أمريكا 2024