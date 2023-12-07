تعرف على موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية 2023 بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي والقنوات الناقلة

يتطلع الاتحاد لغسل آثار ترنحه المحلي في الدوري السعودي، حين يفتتح مشواره في كأس العالم للأندية 2023 أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب الجوهرة المشعة.

وسيكون الاتحاد مضيفًا فوق العادة، نظرًا لارتفاع الجماهيرية الكروية في السعودية خلال العام الأخير بعد الصفقات المبهرة التي أبرمتها الأندية السعودية والتي نقلت الكرة المحلية لمستوى آخر.

بل إن الكرة السعودية بات لها متابعون من كل أنحاء العالم نظرًا لمستوى النجومية الذي وصل إلى دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته..

جدول مباريات الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي هو يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023؟

تذاع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - أوكلاند سيتي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر SSC HD 1 شاهد الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

عبد الله المعيوف

لويس فيليبي - زكريا هوساوي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

فيصل الغامدي - فابينيو

صالح العمري - فيليبي جوتا - مروان الصحفي - عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع لأوكلاند سيتي

من المتوقع أن يدخل ألبيرت رييرا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

كونور تريسي

ناثان لوبو - آدم ميتشيل - ريجونت موراتي

ميشيل دين هيير - تيموتي بولي - كاميرون هويسون - جيرارد جاريجا - تون جو

ريان دي فريس - إيميليانو تادي

جدول مباريات الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

يبدأ الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي.

الدور المباراة الموعد الملعب الأول الاتحاد - أوكلاند سيتي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر الجوهرة المشعة الثاني الفائز من الاتحاد وأوكلاند - الأهلي الجمعة 15 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر الجوهرة المشعة

أين يقام كأس العالم للأندية 2023؟

بعد استضافة كل من قطر والإمارات والمغرب لعدد من النسخ الناجحة مؤخرًا من كأس العالم للأندية، كان اختيار "فيفا" مختلفًا هذه المرة.

لم تبتعد البطولة عن الشرق الأوسط، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة البطولة في المملكة العربية السعودية، والتي تستضيف البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

طفرة كروية كبرى تعيشها السعودية مؤخرًا، وبالتأكيد تسعى المملكة لتأكيد ريادتها بعد وصول الهلال إلى نهائي النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على ملعبين، هما مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ما هو تاريخ الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية؟

يستعد نادي الاتحاد السعودي للظهور الثاني في تاريخه بمونديال الأندية، وذلك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية..

النسخة الأولى كانت نسخة العام 2005 وتأهل إليها الاتحاد بطلًا لدوري أبطال آسيا ونجح في الحصول على المركز الرابع..