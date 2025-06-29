أُلغي موعد الزفاف.. دي ليخت ينفصل عن زوجته بعد علاقة قصيرة!

انفصل النجم الهولندي ماتياس دي ليخت عن زوجته آني كي، بعد فترة زواج قصيرة للغاية، بدأت في 9 يونيو 2024.

ماذا حدث؟

أفادت قناة "رياليتي إف بي آي" (Reality FBI)، أكبر منصة إخبارية للمشاهير في هولندا، بأن دي ليخت وزوجته آني كي قررا الطلاق، بسبب وجود مشاكل بينهما.

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في الشهر الماضي، كشفت القناة نفسها أن حفل زفاف كبير كان مُخططًا له في إيطاليا تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، علمًا بأن العديد من المدعوين كانوا قد خططوا لإجازاتهم لتتناسب مع موعد الحفل، ما أثار استياءهم.

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سبب الانفصال

زعمت قناة "رياليتي إف بي آي" أن سبب التوترات وجوهر المشكلة في الزواج، هو أن ماتياس لم يعد يتحمل "الميل الروحاني المفرط" لدى آني كي.

هل تعلم؟

في يوم حفل الزفاف، لم يكن مدافع مانشستر يونايتد وآني كي معًا، حيث كان دي ليخت في إجازة في باربادوس برفقة زميله في الفريق يوشوا زيركزي.