"موعد الحفل العالمي" .. خطوة جديدة من الاتحاد في صفقة كريم بنزيما

نادي الاتحاد يستعد لإبهار العالم بعد الحصول على توقيع كريم بنزيما

نعم الحلم أصبح حقيقية، فكلها ساعات قليلة ويقف المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، أمام الآلاف من جماهير نادي الاتحاد، في حفل تقديمه كـ"لاعب جديد" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي، التعاقد مع بنزيما، إلا أن جميع التقارير العالمية، أكدت على توقيع اللاعب على عقوده مع النادي، كما ظهرت مقاطع فيديو، تجمع بين المهاجم الفرنسي ومسؤولي قلعة العميد.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إقامة حفل استقبال جماهيري ضخم للمهاجم الفرنسي، في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، يوم الخميس القادم.

ومن ناحيتها.. أكدت صحيفة "الرياضية" بالفعل، على هذا الحفل، كاشفة عن انتهاء الاجتماع الذي عقد بين عبد الوهاب عابد، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد ومسؤولي مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع تضمن مناقشة الاستعدادات لحفل تقديم كريم بنزيما، أمام وسائل الإعلام والجماهير، في ملعب "الجوهرة المشعة".